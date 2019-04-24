Много несправедливости и страданий: Ванесса Паради рассказала об ощущениях в Киеве
Знаменитая французская актриса и певица Ванесса Паради, которая ранее представила видеоклип на песню Kiev, украсила обложку украинского глянцевого журнала Harper's Bazaar.
В откровенном интервью изданию Ванесса призналась, что во время съемок клипа она впервые приехала в Украину.
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Я впервые посетила Киев, и Украину в целом. В Киев я приезжала дважды. Второй раз съемки проходили в трехстах километрах от линии фронта. Это было через два года после революции. Я говорила о событиях, произошедших с Шарунасом (литовский кинорежиссер, – LifeStyle 24), который в те дни разместил на площади вебкамеру. Он рассказал мне обо всем, что произошло. Два года спустя, хотя рана еще не зажила, площадь уже реконструировали. Наша съемочная команда была в месте, где осталось много фантомов. Много несправедливости. Много страдания,
– заявила Паради.
По ее словам, песня о Киеве родилась в Париже. Автором слов и музыки стал муж Ванессы Самюэль Беншетри.
"Он написал ее в Париже, когда я была в Киеве на съемках фильма "Иней" Шарунаса Бартаса. Я очень люблю эту песню – она такая красивая! Это история о влюбленных в разлуке, которые скучают друг за другом. Когда два любящих человека не вместе, они страдают. Рассказать такую историю любви в стране, которая сама очень страдает, – чистая поэзия", – добавила она.
Ванесса Паради – Kiev: смотрите видеоклип
Ванесса Паради / Harper's Bazaar
Для глянца актриса снялась в наряде от Chanel и украшениях Goossens. Автором фотосессии стал Филипп Ги, а стилистом Светлана Марсон.
Ванесса Паради / Harper's Bazaar
Ванесса Паради / Harper's Bazaar
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