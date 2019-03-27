Много роскоши и блеска: сестры Кардашян с матерью поразили пикантными платьями на вечеринке

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Семья Кардашян-Дженнер
Семья Кардашян-Дженнер / Backgrid

Знаменитая семейка Кардашян-Дженнер часто посещает светские события и прошлый вечер 26 марта не стал исключением. Кортни, Хлои и их звездная мамочка Крис стали гостями вечеринки по случаю 75-го дня рождения певицы Дайаны Росс.

Для громкого празднования звезды выбрали сияющие платья и яркие макияжи. Хлои Кардашян прибыла в длинном сияющем платье с разрезом до бедра и откровенным декольте. Свой образ она дополнила золотистыми босоножками, пышными кудрями и насыщенным макияжем с акцентом на глаза.

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63-летняя мама Хлои и Кортни – Крис – выделилась на звездной вечеринке не меньше, чем взрослые дочки. Она надела такое же сияющее платье, как у Хлои, с разрезом до бедра, но вместо декольте у нее была стойка на шее в форме водолазки. Свой выход она дополнила накидкой из белого натурального меха, драгоценными сережками и розовыми туфлями.


Хлои Кардашян с мамой Крис Дженнер / Backgrid

Старшая сестра Хлои – Кортни Кардашян – надела на событие стильный серебристый костюм oversize, который состоял из брюк-клеш и пиджака с мужского плеча. Свою грудь она подчеркнула крошечным черным бюстгальтером, который виднелся из-под жакета, лаконичной прической и макияжем smokey eyes.


Кортни Кардашян / Backgrid

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Мода Стиль и мода Кортни Кардашян Эротика Хлои Кардашян
Источник: LifeStyle 24
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