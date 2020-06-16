Американская блогер и светская львица Ким Кардашян едва справляется с обязанностями мамочки четверых на карантине. Западные СМИ сообщали, что она даже брала небольшой отпуск от домашних обязанностей, потому что не справлялась с нагрузкой. Впрочем, несмотря на усталость, звезда не забыла оставить в сети нежное поздравление ко дню рождения своей дочери Норт.

Известно, что 15 июня маленькая красавица Норт праздновала свое 7-летие. Из-за карантина девочка не смогла получить пышный праздник, который часто организовывает для своих детей Ким Кардашян, впрочем, подарки она точно получила. Мамочка Ким уже оставила в своем инстаграме сообщение, где показала веселые семейные моменты с дочкой и отметила, что не может поверить в то, как быстро растет ее первенец.

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"С седьмым днем рождения, мой первый ребенок Норт! Я не могу поверить, что тебе уже 7. Удивительно, как быстро летит время. Ты мое все и больше, чем я могла мечтать. Самый стильный и творческий исполнитель Gemini! Я люблю тебя до планеты с инопланетянинами и обратно!" – забавно подписала кадры Ким.

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С днем рождения свою племянницу поздравила сестра Ким – Кортни Кардашян. Звезда оставила в своем инстаграме фотографии Норт и своей дочери Пенелопы.

Стоит добавить, что кроме старшей Норт в семье Ким Кардашьян и Канье Уэста растут еще трое детей: сын Сеинт, сестра Чикаго и сын Псалом. Маленькая Норт уже успела себя реализовать как маленькая рэп-исполнительница и модель. Нет сомнений, что благодаря собственной узнаваемости и настойчивости она сможет достичь желаемых высот.