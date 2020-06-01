1 июня отмечается международный День защиты детей и День родителей. Потому редакция LifeStyle решила рассказать вам о многодетных украинских звездах и интересных фактах об их семьях.

Международный день родителей появился в календаре совсем недавно. Он был объявлен на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2012 года. Начиная с 2013 года День родителей отмечается в первый день лета – 1 июня.

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Многодетные украинские знаменитости

Снежана Егорова

Телеведущая Снежана Егора – самая счастливая мама в мире, ведь она воспитывает 5 детей. В первом браке с режиссером Семеном Горовым у супругов родилось двое дочерей Анастасия (1992) и Александра (1997).



Две старшие дочери Снежаны Егоровой

Во втором браке с музыкантом и актером Антоном Мухарским на свет появились трое детей: Андрей в 2006 году, Арина в 2010-м и Иван в 2012 году.

По словам телеведущей, главное предназначение женщины – рожать, поэтому она всегда знала, что ее семья будет многодетной.

"Успех любой семьи, любого рода сохраняет и приумножает Женщина. Мать. Задача мужчины – любить и защищать свою женщину, мать своих детей, чтобы она могла родить и воспитать сильных и смелых, талантливых и целеустремленных, образованных и здоровых детей. Мои дети – это моя Душа! Это творение мое и Бога", – отметила телеведущая.

Кроме того, что Егорова мама пятерых любящих детей, она еще и стала в этом году в третий раз бабушкой. Ее старшая дочь Стася Ровинская родила третьего ребенка. У дочки Егоровой есть двое сыновей, а 12 мая у 27-летней Стаси родилась девочка, которую назвали Эмма.

Александр Пономарев

У украинского певца Александра Пономарева – трое детей. С дочерью композитора Владимира Мозгового Аленой, он прожил в гражданском браке 10 лет. У супругов родилась дочь Евгения (1998), старшую дочь Зою – он удочерил.

От второго брака у певца родился сын Саша. В СМИ ходили слухи, что Пономарев был настолько рад появлению сына, что в роддоме спел даже гимн Украины.



Сейчас сыну Пономарева – 13 лет

Известно, что дочь артиста и продюсера пробовала свои силы в сфере шоу-бизнеса, однако быстро передумала. 20 марта 2020 года дочке Евгении исполнилось 22 года.

Оба родителя поздравили девочку с праздником, а продюсер Алена Мозговая вспомнила щемящую историю появления девочки на свет.

"Схватки начались неожиданно и ночью, рядом была только маленькая Зоя, Александр был во всеукраинском туре, и я решила будить отца, укоторого вечером был сольный концерт во дворце Украина. Я так понимаю, что Женя решила испытать дедушку, как он справится всю ночь бодрствовать и еще вживую 2 часа петь вечером. Дедушка справился на отлично! Любил ее очень! Думаю и сейчас смотрит с неба и радуется, какая красавица, умница выросла!", – написала Мозговая.

Ольга Фреймут

Телеведущая Ольга Фреймут – счастливая мама троих детей. Успешная телеведущая воспитывает 14-летнюю дочь Злату, которую родила от британца Нила Митчелла. Старшая дочь Фреймут без боязни берется за новое. Кроме того, что девушка профессионально занимается танцами, участвует в телевизионных шоу и кастингах, Злата уже успела выпустить собственный бренд одежды.

В третьем счастливом браке с мужем Владимиром Локотком у супругов родились двое детей. В 2016 году Фреймут стала мамой сыночка Валерия, а в 2017 году родилась дочь Евдокия. Своих младших детей телеведущая охраняет от чужих глаз и крайне редко публикует их фотографии.

Виктор Павлик

Украинский певец Виктор Павлик, который вскоре снова женится на своей молодой 25-летней возлюбленной, не только отец троих детей, но уже и дедушка.

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Впервые радость отцовства исполнитель почувствовал в 17 лет. К отцовству юный отец отнесся ответственно, быстро повзрослел и стал достойным примером для своего сына Александра. Второй раз музыкант женился на гражданке Узбекистана Светлане, у них родилась дочь Кристина. Третий брак Виктор Павлик заключил с танцовщицей ансамбля Тернопольской филармонии Ларисой, которая родила ему сына Павла.



Виктор Павлик с сыном Павлом

Исполнитель является счастливым дедушкой обоих внуков. У артиста есть внук от старшего сына Александра, которого зовут Давид, дочь Кристина также родила мальчика.

Валентина Хамайко

Телеведущая Валентина Хамайко – мама четверых детей. Радостный отец Андрей Онистрат невероятно рад появлению каждого ребенка, а весть о рождении четвертого ребенка осчастливила его еще больше.

"Четвертому ребенку муж обрадовался еще больше, мне кажется, чем первому, а для меня это стало большой поддержкой и развеяло все переживания. Каждый ребенок для меня как учитель. С ними я менялась и росла как личность, набиралась мудрости и терпения. Все переживания по поводу того, как все успеть, отошли сами собой, а взамен пришла уверенность и внутреннее спокойствие! Как женщину меня радует реакция мужа и старших детей: улыбка не сходит с их лиц, как только начинаем говорить о малыше", – рассказала Хамайко в интервью до появления сына.

Счастливое супруги воспитывают четверых детей: 10-летнюю дочь Соломию, 7-летних Мирославу и Михаила. Самому младшему сыну Андрею 1,5 годика.