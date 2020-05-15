Модель Алексина Грэм, которая болела коронавирусом, показала обнаженное тело в видео 18+

Известная британская модель Алексина Грэм лишь недавно оправилась от опасной болезни COVID-19. Из-за тяжелой формы COVID-19 ее даже госпитализировали. Но уже сейчас звезда полностью здорова и продолжает соблазнять сеть пикантными кадрами.

В новом видеоролике в сети Instagram 30-летняя британка оставила горячее видео, на котором демонстрирует идеальные обнаженные формы в черно-белых оттенках. Из одежды на ней лишь присутствуют трусики с яркими вставками по бокам, короткий топ и белая расстегнутая рубашка.

Напомним Модель Victoria's Secret Алексина Грэм заболела коронавирусом: звезду госпитализировали

Модель не стеснялась сексуально позировать на камеру, а сама съемка, похоже, проходила в домашней изоляции. Кто стал ее автором – неизвестно, впрочем Алексина в подписи к видео добавила, что скучает по Нью-Йорку и работе. Можно предположить, что Грэм сейчас находится в своей родной Великобритании.

Кроме таких жарких кадров предлагаем посмотреть другие фото Алексины, которые уже покорили сеть.