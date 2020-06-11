Американская и сомалийская модель Халима Аден обратила внимание на проблему ношения масок у мусульманских женщин. Поскольку их волосы всегда прикрыты хиджабом, медицинские маски носить крайне сложно. Поэтому 22-летняя девушка создала стильный и универсальный вариант для индивидуальной защиты.

Знаменитая модель, которая стала первой девушкой-мусульманкой в хиджабе на обложке British Vogue, создала капсульную коллекцию хиджабов и тюрбанов с масками для защиты от коронавируса. Об этом сообщают в Marie Claire Arabia.

Интересно В Швейцарии разработали прозрачные защитные маски

Поскольку многие женщины в хиджабе работают в медицинских учреждениях, я хотела убедиться, что у них есть удобный вариант ношения маски, чтобы при этом волосы оставались закрытыми,

– объяснила Халима Аден.

Новую коллекцию девушка выпустила в коллаборации с брендом Anywear, который выпускает маски. Они изготовлены из органического хлопка и декорированы пуговицами, а маски можно прикреплять к головным уборам с помощью пуговиц. Главным цветом коллекции стал мятный, так как модель хотела, чтобы именно такой оттенок приносил женщинам чувство покоя в такое нелегкое время.