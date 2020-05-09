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Модель Эшли Грэм показала фото с мамой: потрясающее сходство

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Модель Эшли Грэм показала фото с мамой
Модель Эшли Грэм показала фото с мамой / Instagram / @ashleygraham

Пышнотелая модель в этом году впервые празднует День матери, ведь ее сынишка появился на свет в январе. По этому случаю Эшли Грэм планирует домашнюю вечеринку, особой гостьей которой станет ее мама. Звезда показала фотографии с ней, поразив поклонников сходством с матерью.

Семьи по всему миру готовятся к празднованию Дня матери, который отмечают завтра, 10 мая. Так, 32-летняя Эшли Грэм впервые будет принимать поздравления от близких и хочет, чтобы ей этот день запомнился на всю жизнь. Пока подготовка к домашней вечеринке в самом разгаре, модель решила поделиться совместным фото с мамой в инстаграме.

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Она не стала скрывать, что после рождения первенца стала еще более благодарной своей маме, ведь теперь на себе испытала все трудности материнства, которыми активно делится с фолловерами. Стоит отметить, что Эшли Грэм редко скрывает свои настоящие эмоции за фэшн-позами. Судя по всему, ее матери также присуща искренность перед камерой.

Так, на кадрах женщины от души хохотали и наслаждались компанией друг друга. На этих фотографиях невозможно не отметить поразительное сходство Эшли Грэм с мамой, которая несмотря на возраст выглядит потрясающе.

 

Автор: Марина Джура
Теги: День матери Эшли Грем LifeStyle
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