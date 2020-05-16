Модель Кара Делевинь рассказала о разрыве отношений с Эшли Бенсон

Знаменитая ЛГБТ-пара Кара Делевинь и Еншли Бенсон решили разорвать отношения еще в апреле 2020 года. Информация об их расставания появилась в СМИ совсем недавно. Страдает от обвинений хейтеров именно Эшли, которая якобы изменила любимой.

Известная британская супермодель Кара Делевинь и актриса Эшли Бенсон были вместе с самого начала 2019 года. Однако им не удалось сохранить то, что было и роман быстро закончился. Хейтеры начали обвинять Эшли в измене. После этого Кара решила заступиться за бывшую и призвала всех прекратить поливать ее грязью. Соответствующую просьбу она опубликовала в инстаграм-сторис.

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Угрозы, телефонные звонки и оскорбления в сторону Бенсон начались после того, как ее заметили за поцелуем с американским рэпером G-Eazy.

Для всех, кто ненавидит Эшли, пожалуйста, остановитесь. Вы не знаете правды, только она и я знаем. Это именно так, как должно быть,

– обратилась в инстаграм-сторис Делевинь.

Об отношениях звезды сериала "Милые обманщицы" Эшли Бенсон и модели и актрисы Кары Делевинь стало известно в начале 2019 года. Тогда об их романе начали писать мировые СМИ. Однако сами знаменитости не давали никаких комментариев по этому поводу.

Причиной провокационных новостей стали многочисленные фотографии девушек, которых папарацци смогли зафиксировать во время романтических прогулок. Их первый совместный публичный выход состоялся в июне 2019 года.

После этого отношения девушек бурно развивались. В некоторых СМИ даже писали, что пара официально зарегистрировала свой союз в Лас-Вегасе.