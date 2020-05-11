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Модель Кэндис Свейнпол примеряла рубашку на голое тело: пикантные фото

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Кэндис Свейнпол примеряла рубашку на голое тело
Кэндис Свейнпол примеряла рубашку на голое тело / Instagram / @angelcandices

Одна из самых успешных моделей современности снялась в чувственной фотосессии на песчаном пляже вблизи океана. Кэндис Свейнпол выбрала достаточно сдержанный образ, однако пикантности добавила полосатая рубашка, которую звезда надела без белья.

31-летняя южноафриканская супермодель не скрывает того, что она также устала от карантина, однако он существенно изменил ее взгляды на жизнь. Вместо съемок для глянцев и кампейнов Кэндис Свейнпол позирует ради фотографий, которые публикует в инстаграм-профиле

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"Ангел" Victoria's Secret решила выбрать для фотосессии на побережье весенний образ. На ней светлые приталенные джинсы с высокой талией и голубая рубашка в белую полоску. Кэндис Свейнпол решила поэкспериментировать с позами: она лежала на песчаном пляже и демонстрировала гибкость. Обольстительности ее обыденному образу добавило то, что она не стала надевать бюстгальтер.

Так, модель приспустила и расстегнула рубашку, оголив хрупкие плечи. Она также прикрыла обнаженную грудь, соблазнительно сосредоточив взгляд на камере. Бриз океана едва взъерошил волосы Кэндис Свейнпол, что обезопасило легкость и естественность ее внешнему виду.


Кэндис Свейнпол примеряла рубашку на голое тело / Фото: Instagram / @angelcandices
Кэндис Свейнпол примеряла рубашку на голое тело / Фото: Instagram / @angelcandices


Кэндис Свейнпол примеряла рубашку на голое тело / Фото: Instagram / @angelcandices

Автор: Надежда Биленко
Теги: Кэндис Свейнпол Эротика Новости LifeStyle LifeStyle
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