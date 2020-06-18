Пансексуалка Кара Делевинь уже давно известна своими звездными романами как с мужчинами, так и женщинами. 18 июня стало известно, что у британской модели, вероятно, был групповой секс с известным миллиардером Илоном Маском и киноактрисой Эмбер Херд. Правда это или нет, но предлагаем вам узнать чуточку больше о девушке и показать ее самые провокационные фото.

27-річна зірка моделінгу та кіно Кара Делевінь нещодавно дала відверте інтерв'ю, у якому розповіла, до кого відчуває більший сексуальний потяг. За її словами, для неї немає значення, якої статі людина, адже її привабляє особистість. Тому вона готова будувати стосунки як з жінками, так і чоловіками.

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Я думаю, я завжди залишатимусь пансексуальною. Хтось визначає себе як "вони ", "він" чи "вона", я закохуюся в людину і це все. Мене приваблює особистість,

– розповіла Кара Делевінь.

У той же час модель не приховує, що ледь не щодня відчуває себе по-різному. Одного дня вона відчуває в собі більше жіночних рис, а в інший – чоловічих. За останні роки вона мала чимало романів та, начебто, була зарученою з дівчиною Ешлі Бенсон. Вони зустрічались з початку 2019 року і до травня 2020 року. Але стосунки не витримали напруження у час карантину, тому вони вирішили порвати. До цього в неї були романи з актором Альфі Алленом з "Гри престолів", музикантом Тайроном Вудом, актрисою Мішель Родрігес, співачкою Енні Кларк, донькою Майкла Джексона – Періс та багатьма іншими.

18 червня стало відомо, що голлівудський кіноактор Джонні Депп дізнався від близької подруги своєї ексдружини Ембер Герд, що Кара Делевінь, Герд та Ілон Маск мали секс утрьох. Сталось це ще у час шлюбу Депп з Ембер, тому він це розцінює як зраду. До того ж, все відбувалось у його пентгаусі у Лос-Анджелесі, поки його не було вдома.

Якими сексуальними формами та харизмою Кара Делевінь зацікавила засновника SpaceX та зірку "Аквамена" – дивіться фотодобірку.

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