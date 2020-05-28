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Модель Миранда Керр поделилась эксклюзивными фото со своей свадьбы с миллиардером

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Миранда Керр показала новые свадебные фото
Миранда Керр показала новые свадебные фото / Пресслужба

Миранда Керр уже 3 года состоит в браке с миллиардером Эваном Шпигелем, который входит в список самых богатых людей Forbes. По случаю годовщины свадьбы модель решила показать в сети роскошные фото с их свадьбы, которые уже успели покорить ее поклонников.

Фото Миранда Керр разместила на инстаграм-странице, где поздравила любимого с особым праздником. На кадрах было видно роскошное белое платье, которое для топовой модели создала креативный директор Dior Мария Грация Кюри.

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Знаменитая американка также призналась, что идеи для своего образа невесты черпала от королевской семьи Монако. Поэтому и новые фото Миранды Керр столь же роскошны, как и у представителей монархий.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miranda (@mirandakerr)

Что известно о браке Миранды Керр и Эвана Шпигеля

Впервые о романе модели Миранды Керр и миллиардера Эвана Шпигеля стало известно в 2015 году. Влюбленные отправились в романтическое путешествие, где их сфотографировали папарацци. Впоследствии инсайдеры рассказали, что богач имеет серьезные намерения и уже познакомился с сыном Миранды от первого брака с актером Орландо Блумом.

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В 2017 году Миранда Керр и Эван Шпигель устроили сказочную свадьбу, о которой заговорил весь мир. Церемония прошла во дворе их элитного дома в Брентвуде. На торжество пара пригласила всего 45 человек, среди которых были только самые близкие родственники и друзья.

Через день после свадьбы в сети появились несколько потрясающих фото, которые опубликовали в Vogue. Фотографом стал легендарный Патрик Демаршелье.

Міранда Керр позує з авторкою своєї сукні
Миранда Керр позирует с автором своего платья/ Vogue

Весілля Міранди Керр і Евана Шпігеля
Свадьба Миранды Керр и Эвана Шпигеля / Vogue

Ефектні фото молодят Міранди Керр та Евана Шпігеля
Эффектные фото молодоженов Миранды Керр и Эвана Шпигеля / Vogue

Сейчас звездная чета живет в Брентвуде, где воспитывает троих детей – 9-летнего Флинна, 2-летнюю Харт и 7-месячного Майлса.

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Мода Звездные свадьбы LifeStyle
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