Звезда эротического глянца Playboy и финалистка "Мисс Вселенной" Дора Родригес нарушила режим самоизоляции в Дубае и почти была поймана полицейскими во время фотосессии. Сейчас звезде может грозить арест или большой штраф.

Канадская модель Дора Родригес два месяца назад приехала по контракту с модельным агентством в Дубай, когда начался карантин из-за пандемии коронавируса. Из-за этого женщина осталась в стране и более двух месяцев провела в гостиничном номере. Но ей предложили работу, за которую она должна была выйти за пределы отеля. Поэтому она решилась и едва не была задержана полицейскими, сообщает The Daily Mail.

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Соблазнительная фотосессия состоялась в нижнем белье в арабской пустыне. В то время к ним начал направляться автомобиль с полицейскими. По словам Доры, как только она увидела автомобиль "с мигалками", мгновенно села за руль и скрылась с места фотосессии. Теперь модели может грозить административный арест или штраф за нарушение правил в размере 3 тысяч дирхам (около 22 тысяч гривен).



Горячая Дора Родригес / The Daily Mail

Дубай – пустой и тихий, никогда не видела его таким. Я провела на самоизоляции два месяца, а также на пути к месту фотосессии не снимала маску. Думала, что меня арестуют, когда приехали полицейские. Но запрыгнула в машину и уехала,

– призналась об инциденте Родригес.

Фотосессия Доры Родригес в Дубае/ The Daily Mail