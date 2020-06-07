Украинская модель с мировым именем Снежана Онопко после 10 лет брака решилась рассказать шокирующие детали супружеской жизни. Звезда призналась, что муж Николай Щур впервые поднял на нее руку после свадьбы.

В откровенном интервью Кате Осадчей для программы "Светская жизнь" Снежана Онопко рассказала новые подробности совместной жизни с мужем Николаем Щуром. Фотомодель призналась, что впервые известный бизнесмен ударил ее сразу после свадьбы.

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Звезда говорит, что прощала все, потому что любимый каждый раз становился на колени, плакал и обещал, что больше такое не повторится.

Я ему верила. Меня никто никогда не бил. Мама однажды прутиком гнала за ложь, поэтому я не вру. Я верила, любила, хотела его изменить, потому что считала, когда я могу измениться, то все могут измениться, если это кому-то нужно,

– призналась Снежана.

Однако побои были регулярными и не прекращались в течение 10 лет супружеской жизни. В конце концов у Онопко лопнуло терпение.

Честно говоря, с первого года нашей жизни постоянно вставал вопрос о разводе. Я приложила массу усилий, я очень сильно изменилась. Я перестала куда-либо ходить, потому что он мне запрещал. Должна была отчитываться кто мне звонил или писал, где я. Не верю, что он меня любил хотя бы день,

– поделилась фотомодель.



Снежана Онопко и Николай Щур / Instagram / @snejanaonopka15

Николай Щур избил маму Снежаны Онопко

Знаменитость рассказала, что по-настоящему счастливым был год до того, как они поженились. Мама модели была против свадьбы с Щуром, однако даже ей нравились эти отношения. Николай готовил завтраки, проявлял внимание. Однако впоследствии произошел ужасный случай. Однажды Николай избил ее маму.

Когда я впервые узнала, что у Николая есть любовница, он был в Будапеште. Когда я ему все отправила, он сразу на следующий день прилетел, попросил приехать мою маму, чтобы все обсудить. Приехала мама, он начал врать в глаза. Мама сказала, чтобы я собирала вещи и уходила от него. Щур пошел за нами. Сначала он начал меня толкать и бить, мама начала меня закрывать и он сильно избил мою маму,

– рассказала шокирующие детали Снежана.

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После этого мужчина отправил маму жены в больницу и сказал, что Снежана остается с ним и с ней может произойти что угодно. Поэтому женщины не вызвали полицию. Сейчас Онопко стремится развестись и забрать свои вещи.

Это деньги, машина Rolls Royce, половина личных вещей, фарфоровые куклы, какие-то украшения, которые он дарил,

– отметила модель.

Как Снежана Онопко живет сейчас?

Звезда говорит, что теперь она ходит только в сопровождении охранников. Признается, что волнуется не только за свою жизнь, но и за жизнь своих родных.

По словам модели, Щур угрожал ей, чтобы забрала иск из суда. Два месяца назад она уговаривала его развестись, отписав все наследство ему, отдать два автомобиля и все. На это Николай сказал, что ее мама будет харкать кровью и она останется без семьи.

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"Я позвонила его папе с целью урегулировать конфликт. Папа послал меня трехэтажным матом. Тогда я позвонила его маме и сказала, что они не оставляют мне выбора, а мне надо защищаться. Николай привел в дом любовницу. Она играется с моими собаками, плавает в бассейне, который мы вместе строили, ест из посуды и спит на белье, которое нам подарили на свадьбу. И при этом мне никто ничего не должен. Это не так, и я это докажу в суде", – заявила Снежана.

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