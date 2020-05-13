Модель Снежана Онопко заявила, что муж-тиран не отдает ей имущество

Всемирно известная украинская фотомодель Снежана Онопко в конце апреля рассказала, что расстается с Николаем Щуром после 10 лет брака. Причиной разрыва стали многочисленные измены мужа и физическое насилие. Теперь Снежана заявила, что бывший возлюбленный не отдает ей личные вещи.

Звезда, которая уже успела покорить мировые подиумы и неоднократно побывать лицом известных глянцев, решилась разорвать отношения с мужем, который позволял себе пренебрежительно относиться к ней. На личной странице в инстаграме появилась публикация, в которой Снежана призналась, что Николай не отдает ей имущество.

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Модель опубликовала черно-белое селфи, на котором предстала с серьезным выражением лица, а в глазах видно отчаяние.

Честно, я очень удивлена, что после 10 лет совместной жизни мой, уже почти бывший, муж будет прятать машину и не отдавать половину моих личных вещей и украшений. Это шок,

– заявила Онопко.

В комментариях к записи поклонники знаменитости выражают поддержку и отмечают, что Снежана очень сильная и мудрая женщина и обязательно справится со всеми неурядицами, которые случились на жизненном пути. Поклонницы восхищаются Онопко и ее мужеством.

Напомним, в конце апреля в откровенном интервью изданию JetSetter Снежана Онопко заявила, что разводится с мужем, бизнесменом Николаем Щуром. Они поженились в ноябре 2011 года. Однако теперь модель призналась, что в течение долгого времени он поднимал на нее руку, а она выплачивала его долги и прощала многочисленные измены. Звезда решилась подать на развод после того, как Николай начал проводить время с любовницей в общем имении супругов.