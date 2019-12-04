Модель Адриана Лима засветила грудь в сексуальном наряде: горячие фото

28 Читати новину українською
Сексуальные фото модели Адрианы Лимы / Instagram / @gianvitorossi

Бразильская модель Адриана Лима не прекращает поражать поклонников сексуальными снимками и публичными выходами. На днях 38-летняя манекенщица посетила церемонию FN Achievement Awards, где продемонстрировала сексуальный образ.

Ранее считалось, что штанный костюм – это офисная одежда, которая не может вызвать восторг. Однако в этом сезоне дизайнеры сделали все для того, чтобы разрушить привычные стереотипы. Помогают им в этом и знаменитые модницы, которые предстают в брюках и пиджаке даже на красных дорожках.

Читайте также: Тина Кароль поразила эротическим фото в боди

3 декабря зажигательная модель Адриана Лима пополнила список любительниц трендовых костюмов. На церемонии награждения FN Achievement Awards, прошедшей в Нью-Йорке, она продемонстрировала пикантный и довольно провокационный образ.

Адриана Лима блистала в черном приталенном костюме, декорированном блестящими камнями. Наряды модель выбрала из капсульной коллекции бренда AREA и с первых минут пребывания на красной дорожке стала звездой вечера. Все потому, что пиджак модели был наполовину прозрачным, а потомувсе участники церемонии могли полюбоваться идеальным прессом бразильянки. Не менее пикантно выглядел и вырез наряда, который обнажал грудь Адрианы Лимы.

Адріана Ліма у сексуальному вбранні
Адриана Лима в сексуальном наряде / Instagram / @gianvitorossi

Привлекали внимание и аксессуары, которые модель показала на красной дорожке. Позировала Адриана Лима с одной сережкой и перстнем. К жаркому образу модница подобрала босоножки на шпильке от люксового бренда обуви Gianvito Rossi, которые и завершили ее сексуальный образ.

Адріана Ліма перед світським заходом
Адриана Лима перед светским мероприятием / Instagram / @cameroncipolla​

Меню на Новый год 2020: какие вкусные блюда приготовить дома
сегодня
11479
Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Мода Новости LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 18:03 Меню на Новый год 2020: какие вкусные блюда приготовить дома
Квітослава Туз 11479
сегодня 12:01 Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году
Квітослава Туз 14939
3 декабря 15:32 Отдых в Италии: подборка самых интересных мест, которые должен увидеть каждый
Марія Лелека 609
3 декабря 14:01 Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
Квітослава Туз 43757
3 декабря 13:23 Когда зажгут главную новогоднюю елку 2020 года в Киеве: дата
Юлія Турелик 411
Новости
Больше новостей
Залиште відгук