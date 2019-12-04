Модель Адриана Лима засветила грудь в сексуальном наряде: горячие фото

Бразильская модель Адриана Лима не прекращает поражать поклонников сексуальными снимками и публичными выходами. На днях 38-летняя манекенщица посетила церемонию FN Achievement Awards, где продемонстрировала сексуальный образ.

Ранее считалось, что штанный костюм – это офисная одежда, которая не может вызвать восторг. Однако в этом сезоне дизайнеры сделали все для того, чтобы разрушить привычные стереотипы. Помогают им в этом и знаменитые модницы, которые предстают в брюках и пиджаке даже на красных дорожках.

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3 декабря зажигательная модель Адриана Лима пополнила список любительниц трендовых костюмов. На церемонии награждения FN Achievement Awards, прошедшей в Нью-Йорке, она продемонстрировала пикантный и довольно провокационный образ.

Адриана Лима блистала в черном приталенном костюме, декорированном блестящими камнями. Наряды модель выбрала из капсульной коллекции бренда AREA и с первых минут пребывания на красной дорожке стала звездой вечера. Все потому, что пиджак модели был наполовину прозрачным, а потомувсе участники церемонии могли полюбоваться идеальным прессом бразильянки. Не менее пикантно выглядел и вырез наряда, который обнажал грудь Адрианы Лимы.



Адриана Лима в сексуальном наряде / Instagram / @gianvitorossi

Привлекали внимание и аксессуары, которые модель показала на красной дорожке. Позировала Адриана Лима с одной сережкой и перстнем. К жаркому образу модница подобрала босоножки на шпильке от люксового бренда обуви Gianvito Rossi, которые и завершили ее сексуальный образ.



Адриана Лима перед светским мероприятием / Instagram / @cameroncipolla​