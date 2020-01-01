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Модель Алессандра Амбросио похвасталась стройным телом: горячие фото в купальнике

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Модель Алессандра Амбросио / Instagram / @alessandraambrosio

Сексуальная бразильская супермодель проводит новогодние праздники под ласковым солнцем. Она отправилась на отдых на родину вместе с дочерью Аней и сыном Ноа. Компанию звездному семейству составил возлюбленный знаменитости Никола Одди.

После встречи Рождества в своем доме в Лос-Анджелесе модель вместе с семьей отправилась понежиться на роскошных пляжах Атлантического океана. Алессандра Амбросио поделилась соблазнительными кадрами с отдыха на личной странице в инстаграме.

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Одна из самых известных "ангелов" Victoria's Secret воспользовалась случаем продемонстрировать свое стройное тело во всей красе. 38-летняя Алессандра Амбросио появилась перед камерой в обольстительном красном купальнике и солнцезащитных очках. Волосы модель собрала в высокий пучок, дополнив прическу ярким аксессуаром.

На других кадрах Алессандра Амбросио появилась в объятиях своего любимого Никола Одди. Фотограф успел заснять пару за страстным поцелуем в бассейне. Эту же локацию звезда выбрала, чтобы позагорать под ласковым солнцем, а заодно показать подтянутые ягодицы.

алессандра амбросіо з коханим
Алессандра Амбросио с бойфрендом Николом Одди / Instagram / @alessandraambrosio


Алессандра Амбросио с бойфрендом Николом Одди / Instagram / @alessandraambrosio


Модель Алессандра Амбросио / Instagram / @alessandraambrosio

Модель Алессандра Амбросио / Instagram / @alessandraambrosio

Кроме фотосъемки с любимым, Алессандра Амбросио опубликовала жизнерадостный снимок с 11-летней дочкой Аней. Для пляжного образа они выбрали family look – стильные разноцветные купальники.

С новым годом вас и ваши семьи, надеемся, что он будет полон множеством благословений и захватывающих впечатлений,
– поздравила знаменитость своих поклонников.


Модель Алессандра Амбросио с дочкой / Instagram / @alessandraambrosio

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные романы Эротика
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