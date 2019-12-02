Модель Алессандра Амбросио показала идеальную фигуру в купальнике: жаркие фото

Сексуальная Алессандра Амбросио в очередной раз отправилась на отдых с подругами. С курорта знаменитая бразильская манекенщица успела опубликовать горячие фото, которые взбудоражили сеть.

Инстаграм-страницы уже давно стали для моделей своеобразным портфолио. С подписчиками звезды охотно делятся результатами фотосессий и посещения фешенебельных вечеринок. Однако и обычные будничные снимки манекенщиц могут поражать, что в очередной раз доказала 38-летняя Алессандра Амбросио.

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Сейчас она с подругами отдыхает на Мальдивах. Знаменитая бразильянка выбрала для отпуска элитный отель Waldorf Astoria Maldives Ithaasfushi, откуда уже успела опубликовать несколько сексуальных фото. Алессандра Амбросио предстала перед камерой в соблазнительных крошечных бикини и шортах, демонстрируя роскошную спортивную фигуру.

Привет, декабрь! Это всего лишь очередной сказочный понедельник,

– игриво написала она к одному из фото.

Модель не только нежится на пляже, но и весело проводит время с подругами. Согласно со снимками, Алессандра Амбросио отдыхает в компании знаменитой теннисистки Серены Уильямс и кинорежиссера Джессики Штейндорфф. Известные красавицы приняли участие в импровизированной фотосессии на Мальдивах, показав трендовые купальники. Звезды покатались на качелях с видом на море и учились позировать как модели перед камерой. Результаты покорили сеть.