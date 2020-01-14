Модель Белла Хадид обнажила тело в прозрачной блузке: соблазнительные фото

Одна из самых успешных моделей современности часто демонстрирует свою соблазнительную фигуру в фэшн-съемках. 23-летняя американка поделилась эротическими кадрами, на которых предстала в роскошной откровенной блузке, украшенной драгоценными камнями.

Модель Белла Хадид относится к тем звездам, которые способны создать шквал обсуждения в сети самим лишь появлением на светском мероприятии. Знаменитость часто выбирает экстравагантные образы, которые подчеркивают ее подтянутое тело.

Читайте также: Топлес или в белье: сестры Хадид, Хейли Болдуин и другие модели снялись для календаря (18+)

Сегодня на официальной странице Беллы Хадид в инстаграме появились новые фотографии, которые вызывали не меньшую бурю восторга среди ее поклонников. Культовая модель предстала в наряде от британского премиального модного дома Burberry.

Прозрачную блузу Белла Хадид надела на голое тело. Роскошная блузка, украшенная хрустальными камнями, имеет обольстительный вырез на груди. Чтобы продемонстрировать всю красоту своей стройной фигуры, модель не надела больше ни одного элемента одежды, представ в одних лишь трусиках и блузе.



Модель Белла Хадид / Instagram / @bellahadid



Модель Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

Заметим, что фото напомнило обаз Беллы Хадид от модного дома Julien Macdonald Х, в котором она предстала на красной дорожке вечеринки бренда Victoria's Secret 2016 года. Тогда девушка находилась лишь на старте своей потрясающей модельной карьеры, однако уже смело заявляла о себе на светских мероприятиях.