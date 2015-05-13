Модель без волос снялась для нового выпуска Playboy: фото 18+

Впервые за историю журнала Playboy глянец украсило фото модели без волос. Звездой нового выпуска стала 23-летняя Вендела Линдблом.

Как сообщает The Daily Mail, модель побрила себе голову, поскольку считает, что в таком образе она выглядит сексуальнее. Поэтому возвращать свой бывший имидж Вендела Линдблом не намерена.

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Честно говоря, мне надоело выглядеть, как все. Я долго думала перед тем, как решиться. Я понимаю, что не всем нравится моя внешность. Важно мыслить позитивно и уверенно идти к своей цели,

– рассказала Вендела Линдблом.

Известно, что в Playboy Вендела Линдблом предстанет на развороте январского выпуска журнала. Автором провокационной съемки был фотограф Джош Райан.

В своем блоге 23-летняя модель без комплексов предстает обнаженной. Не смущает Венделу и необычный look. Манекенщица с юмором называет себя "той самой лысой девушкой", потрясая сеть провокационными снимками.