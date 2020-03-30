Модель Деми Роуз обнажила ягодицы в бикини: эротические фото 18+

Британская модель Деми Роуз даже во время карантина не может удержаться от эротических фото. Манекенщица за последние недели засыпала ленту обнаженными снимками, которые уже успели взбудоражить сеть.

На новом кадре, который появился на официальной инстаграм странице Деми Роуз, пышногрудая красотка показала свои карантинные будни. Модель и блогерша позировала в сексуальном розовом комплекте белья, что обнажал пышные ягодицы девушки. Эротический снимок она сделала на своей кухне рядом с холодильником.

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Известно, что 25-летняя Деми Роуз после поездки в США находится на самоизоляции. Модель в инстаграм-сторис рассказала поклонникам, что поселилась в своем имении в Великобритании. Чувствует она себя хорошо и не имеет симптомов коронавируса.

Когда единственное, что на повестке дня – это поход к холодильнику,

– прокомментировала фото Деми Роуз.

А вот новый комплект нижнего белья Деми Роуз выбрала в Fashion Nova. Подобный эротический образ модель демонстрировала на День влюбленных. Тогда Деми сделала сюрприз для поклонников, опубликовав серию обольстительных фото в красном латексном наряде.