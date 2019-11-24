Модель Деми Роуз похвасталась оголенными ягодицами на пляже: фото 18+

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Деми Роуз показала обнаженное тело в бикини / Instagram / @demirosemawby

Британская модель и блогер Деми Роуз в очередной раз сумела взбудоражить сеть. Звезда продемонстрировала горячий летний образ на пляже, засветив обнаженные ягодицы.

Около 11 миллионов пользователей сети следят за инстаграм-страницей 24-летней Деми Роуз. Причиной ее невероятного успеха являются сексуальные фото, которые ежедневно модель публикует в своем блоге. Знаменитая британка не стесняется показывать свое обнаженное тело и участвовать в провокационных фотосессиях.

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23 ноября обольстительная Деми Роуз похвасталась очередными снимками, сделанными во время ее отдыха в Таиланде. На этот раз пышногрудая манекенщица решила показать свои ягодицы в крошечном бикини.

"Думая о том, куда я шла и куда я иду, я бы ничего не меняла", – написала Деми Роуз.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

Вероятно, снимки были сделаные в перерыве между эротической съемкой для интернет-магазина Bad Influence. Накануне Деми Роуз показала серию провокационных фото, сделанных для рекламной кампании и заявила о начале нового сотрудничества. Модель примерила сексуальное нижнее белье и не скрывала своей сексуальности на съемке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Деми Роуз
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