Модель Деми Роуз похвасталась оголенными ягодицами на пляже: фото 18+

Британская модель и блогер Деми Роуз в очередной раз сумела взбудоражить сеть. Звезда продемонстрировала горячий летний образ на пляже, засветив обнаженные ягодицы.

Около 11 миллионов пользователей сети следят за инстаграм-страницей 24-летней Деми Роуз. Причиной ее невероятного успеха являются сексуальные фото, которые ежедневно модель публикует в своем блоге. Знаменитая британка не стесняется показывать свое обнаженное тело и участвовать в провокационных фотосессиях.

Читайте также: Деми Роуз поразила сексапильным образом в красном платье: фото

23 ноября обольстительная Деми Роуз похвасталась очередными снимками, сделанными во время ее отдыха в Таиланде. На этот раз пышногрудая манекенщица решила показать свои ягодицы в крошечном бикини.

"Думая о том, куда я шла и куда я иду, я бы ничего не меняла", – написала Деми Роуз.

Вероятно, снимки были сделаные в перерыве между эротической съемкой для интернет-магазина Bad Influence. Накануне Деми Роуз показала серию провокационных фото, сделанных для рекламной кампании и заявила о начале нового сотрудничества. Модель примерила сексуальное нижнее белье и не скрывала своей сексуальности на съемке.