Модель Джессика Стэм выходит замуж: первое фото с помолвки

Свадебный бум, который охватил мир шоу-бизнеса в 2018 году, продолжается. Популярная модель Джессика Стэм выходит замуж за актера Брамана Тернера.

Радостной новостью звезда поделилась в социальной сети Instagram. Джессика Стэм, которая была одним из "ангелов" Victoria's Secret, показала фото своего роскошного кольца.

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"Я сказала: "Да!"– призналась Джессика Стэм.

Отметим, что свою личную жизнь модель тщательно скрывает от журналистов. Поэтому, вероятно, о свадьбе поклонники звезд узнают в сети.

Известно, что Джессика Стэм и Браман Тернер впервые засветились как пара в 2017 году. В том же году у них родилась дочь.