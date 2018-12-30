Модель Джессика Стэм выходит замуж: первое фото с помолвки

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Джессика Стэм выходит замуж
Джессика Стэм выходит замуж / www.pinterest.com

Свадебный бум, который охватил мир шоу-бизнеса в 2018 году, продолжается. Популярная модель Джессика Стэм выходит замуж за актера Брамана Тернера.

Радостной новостью звезда поделилась в социальной сети Instagram. Джессика Стэм, которая была одним из "ангелов" Victoria's Secret, показала фото своего роскошного кольца.

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"Я сказала: "Да!"– призналась Джессика Стэм.

Отметим, что свою личную жизнь модель тщательно скрывает от журналистов. Поэтому, вероятно, о свадьбе поклонники звезд узнают в сети.

Известно, что Джессика Стэм и Браман Тернер впервые засветились как пара в 2017 году. В том же году у них родилась дочь.

 

Теги: LifeStyle Звездные свадьбы Мода
Источник: 24 Канал
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