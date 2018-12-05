Модель Джиджи Хадид в роскошном платье посетила вечеринку Pirelli

Американская модель Джиджи Хадид очаровала своим новым светским выходом, посетив презентацию ежегодного календаря Pirelli в Милане. Звезда стала одной из героинь культового выпуска издания.

Для красной дорожки 23-летняя девушка примерила длинное атласное платье черного цвета от бренда Zac Posen. Декольте платья прямоугольного кроя и вырез на спине v-образной формы, украшенные объемным воланом, добавляли незаурядного шарма наряду. Волшебное бриллиантовое колье и серьги ювелирного бренда Chopard дополняли look, а бархатные туфли-лодочки в тон идеально завершили образ.

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Джиджи Хадид стала настоящей королевой мероприятия от Pirelli. Девушку привыкли видеть на красных дорожках с распущенными волосами и неярким макияжем, однако на этот раз она подобрала пряди волос в лаконичный пучок и сделала акцент на глаза с помощью стрелок.



Джиджи Хадид на вечеринке Pirelli в Милане / Instagram / @gigihadid



Джиджи Хадид на вечеринке Pirelli в Милане / Instagram / @gigihadid



Джиджи Хадид на вечеринке Pirelli в Милане / Instagram / @gigihadid

Стоит добавить, что модель Джиджи Хадид стала одной из героинь календаря Pirelli-2019, в фотосъемке которого перевоплотилась в светскую львицу. Автором съемки стал легендарный Альберт Уотсон. Съемки календаря состоялись в апреле 2018 года в Майами и Нью-Йорке.