Модель Хайди Клум выходит замуж: неожиданные подробности

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Хайди Клум
Хайди Клум / www.gettyimages.com

45-летняя знаменитая немецкая топ-модель и актриса Хайди Клум обручилась с гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем.

Об этом Хайди сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав фото с Томом.

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На черно-белой фотографии Клум обнимает 29-летнего бойфренда и демонстрирует обручальное кольцо.

"Я сказала да", – говорится в подписи к снимку.

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

Напомним, слухи о романе Тома и Хайди начали обсуждаться в марте этого года после их совместного выхода из ресторана Delilah в Нью-Йорке, где проводилась презентация новой коллекции ювелира Лоррейн Шварц. Хотя сам музыкант не присутствовал на событии, но во время вечеринки Том вышел к Хайди и провел ее к автомобилю, в котором они отправились в неизвестном направлении.

Теги: LifeStyle Звездные свадьбы Мода Звездные романы Хайди Клум
Источник: 24 канал
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