Модель Хайди Клум выходит замуж: неожиданные подробности

45-летняя знаменитая немецкая топ-модель и актриса Хайди Клум обручилась с гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем.

Об этом Хайди сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав фото с Томом.

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На черно-белой фотографии Клум обнимает 29-летнего бойфренда и демонстрирует обручальное кольцо.

"Я сказала да", – говорится в подписи к снимку.

Напомним, слухи о романе Тома и Хайди начали обсуждаться в марте этого года после их совместного выхода из ресторана Delilah в Нью-Йорке, где проводилась презентация новой коллекции ювелира Лоррейн Шварц. Хотя сам музыкант не присутствовал на событии, но во время вечеринки Том вышел к Хайди и провел ее к автомобилю, в котором они отправились в неизвестном направлении.