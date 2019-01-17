Модель Ирина Шейк примерила провокационные образы для фотосессии

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Ирина Шейк снялась в горячей фотосессии
Ирина Шейк снялась в горячей фотосессии / Instagram / @irinashaykmexicanfans

Знаменитая модель Ирина Шейк имеет стройную фигуру, которую каждый раз демонстрирует на горячих фото. На днях в сети появились ее фото с достаточно провокационной съемки.

Горячие снимки опубликовали мексиканские поклонники манекенщицы в фан-группе. Сексапильная Ирина Шейк примерила довольно соблазнительные образы. В частности, модель предстала в золотистом боди в стиле Бейонсе или Леди Гаги. Провокационный look она дополнила перчатками и головным убором.

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Ирина Шейк засветила еще один не менее провокационный образ. Перед камерой она предстала в мини-юбке и эффектном топе в виде руля.

Кроме этого, Ирина Шейк предстала в красном боди, расшитом кристаллами. Сексуальность модели подчеркнул не только наряд, но и ковбойская шляпа. Серию снимков завершили фото в белом платье, в котором она намеренно засветила обнаженные ягодицы.

Все фото вошли в январский номер французского журнала Paris Match.

 

Теги: LifeStyle Мода Ирина Шейк
Источник: 24 Канал
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