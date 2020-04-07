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Модель Эль Макферсон снялась в соблазнительной съемке для известного глянца:фантастические кадры

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Эль Макферсон снялась в соблазнительной съемке / Instagram / @ellemacphersonofficial

Известная австралийская модель в возрасте 56 лет способна доказывать, что старость ей не грозит. Эль Макферсон стала лицом майского выпуска Harper's Bazaar Australia, позируя в откровенных образах и демонстрируя роскошное тело.

На личной странице в инстаграме роскошная Эль Макферсон поделилась кадрами из новой съемки для Harper's Bazaar Australia. Модель украсила обложку издания и снялась в чувственной фотосессии. Автором фотографий стал известный фэшн-фотограф Даррен Макдональд.

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Эль Макферсон примерила несколько соблазнительных образов, которые подчеркнули ее потрясающую стройность и естественную красоту. Собственным примером звезда доказывает, что даже в возрасте 56 лет она готова поражать безупречной внешностью.

Модель позировала в облегающей черном боди, широких штанах, которые гармонично сочетались с атласным топом с откровенным глубоким декольте. Эль Макферсон удалось засветить стройные ноги в босоножках со шнуровкой и позировать вблизи океана в брючном костюме изумрудного цвета.

Однако одним из самых пикантных стал кадр, на котором она позирует сидя на стуле в боди, расшитом серебряными пайетками. Именно это фото украсило обложку глянца. Роскошная укладка и легкий макияж дополняли каждый look Эль Макферсон, однако главным украшением всех снимков стала ее фантастическая улыбка.

Эль Макферсон снялась в соблазнительной съемке / Фото: Harper's Bazaar Australia
Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle Эротика LifeStyle
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