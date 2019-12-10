Модель Эльза Хоск обнажилась перед камерой: фото 18+
Шведская модель Эльза Хоск, которая является одним из самых известных "ангелов" Victoria's Secret, в очередной раз взбудоражила сеть. Манекенщица поделилась снимками, на которых предстала перед поклонниками с обнаженной грудью.
Как известно, Эльза Хоск – одна из самых популярных моделей мира и активная блогерша. Даже вне подиума "ангел" Victoria's Secret любит кичиться роскошным телом в бельевых комплектах. На инстаграм-странице 31-летняя Эльза ежедневно публикует провокационные фото, превращая даже обычную прогулку по городу в соблазнительную фотосессию.
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10 декабря манекенщица не обошла традиции и поделилась очередными жаркими снимками топлес. Перед камерой она появилась без бюстгальтера, прикрывая обнаженную грудь руками, и брюках. Сексуальности образe Эльзы Госк придавали собранные в хвост волосы и макияж.
Эльза Хоск в эротической съемке/ Instagram / @hoskelsa
Модель Эльза Хоск позировала топлесс / Instagram / @hoskelsa
Уже в посте модель призналась, что эротические фото – результаты предыдущих съемок. "Неопубликованные воспоминания", – написала Эльза Хоск к снимкам и отметила фотографа Юлию Кулик, которая живет и работает в Нью-Йорке. С моделью Victoria's Secret она не впервые сотрудничает и активно делится ее фотографиями в блоге. По словам фотографа, снимки были сделаны в рамках проекта Harper's Bazaar Icons.
Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa
Шведская супермодель разделась перед камерой/ Instagram / @hoskelsa