Модель Эльза Хоск пришла на светское мероприятие без белья: пикантные фото

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Эльза Хоск в Нью-Йорке
Эльза Хоск в Нью-Йорке / Instagram / @hoskelsa

30-летняя Эльза Хоск любит поражать поклонников сексуальными образами и откровенными фото. На днях она стала особой гостьей на светском мероприятии в Нью-Йорке, где продемонстрировала нежное и в то же время пикантное платье.

Шведская модель Эльза Хоск – одна из самых известных "ангелов" Victoria's Secret, поэтому она не пропускает громких светских мероприятий, связанных с фэшн-индустрией. Манекенщица не обошла вниманием и церемонию CFDA Fashion Awards, которая отгремела 3 июня.

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Для особого события Эльза Хоск выбрала лаконичное светлое платье с открытыми плечами. Наряд модель примерила без бюстгальтера, поэтому сквозь ткань виднелись ее интимные части тела. Однако это отнюдь не смущало "ангела" Victoria's Secret – звезда охотно позировала перед фотографами, демонстрируя свой наряд с разных ракурсов.

Образ модель дополнила туфлями на каблуке цвета фуксии. Эльза Хоск подобрала помаду в тон к обуви и сделала повседневную укладку волос.

Ельза Госк у Нью-Йорку
Эльза Хоск в Нью-Йорке / Instagram / @hoskelsa

Звабливий образ Ельзи Госк
Обольстительный образ Эльзы Хоск / Instagram / @hoskelsa

Модель Ельза Госк
Модель Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

Что известно о премии CFDA Fashion Awards?Впервые церемония премии состоялась в 1981 году: американский совет моды начала отмечать выдающийся вклад дизайнеров, медиа, знаменитостей в американскую моду. Кроме наград за лучший дизайн одежды и аксессуаров текущего года, жюри выбирают икону стиля. В 2019-м победу в этой номинации одержала певица и актриса Дженнифер Лопес.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Мода Victoria's Secret Эльза Хоск
Источник: LifeStyle 24
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