Модель Эшли Грэм накормила ребенка грудью в общественном месте: мнения поклонников разошлись

Американская plus-size модель Эшли Грэм недавно впервые стала матерью. Звезда родила мальчика и уже начала выходить с ним в свет. 13 февраля модель поделилась фотографией с сыном, где сама пьет кофе в кафе, а сына кормит грудью прямо за столом. На такую фотографию подписчики отреагировали по-разному.

Известно, что 32-летняя модель родила мальчика-первенца 18 января около 18 часов. Роды звезды проходили дома, а большой поддержкой для нее стал муж Джастин Эрвин. Супруги находятся в браке уже 9 лет и на последнюю годовщину свадьбы они признались, что впервые станут родителями. Эшли Грэм неоднократно показывала в сети, как изменилось ее тело после родов, а также рассказывала о том, что ей часто приходится менять нижнее белье, поскольку даются последствия родов.

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После длительного времени пребывания дома Грэм наконец осуществила первый публичный выход и пошла выпить чашку горячего напитка со своим сыном в Бруклине, Нью-Йорк. На новой фотографии модель кормит грудью маленького сына прямо за столиком.

Немало друзей-звезд и сторонников положительно отреагировали на то, что звезда не боится публичности в моментах материнства: "Надеюсь, многие поймут, что это подарок, за который не должно быть стыдно", "Это именно то, что должны увидеть все женщины-кормилицы! Прекрасные мамы любых форм и размеров кормят своих детей на публике. Это очень сильно!", "Ох, я так люблю смотреть, как другие женщины кормят грудью на публике, потому что это помогает мне чувствовать себя более уверенно. Хоть я кормила грудью своего ребенка больше 4-х месяцев назад – я все еще смущаюсь от этого", "20 лет назад меня попросили покинуть кафе в Атланте из-за грудного вскармливания. Мне пришлось вывести на улицу моего ребенка, который был голодным и плакал. Я нашла магазин одежды и спросила, могу ли я использовать одну из их раздевалок, чтобы накормить ребенка. Мы (надеюсь) прошли долгий путь! Люблю эту фото! Поздравляю вашего ребенка".

Однако нашлись и те, кто осудил действия Эшли Грэм, а также обратили внимание на то, что сейчас сезон вирусов и ребенок подвергается большой опасности: "Нет, нет, нет, никто не хочет видеть это. Мать не должна выставлять это напоказ, некоторые люди не хотят видеть женщину, которая кормит грудью, и это их выбор. Следует прикрываться одеялом. Это не то, что заслуживает аплодисментов, только потому, что ты звезда", "Мне нравится быть мамой, но почему кое-кто считает, что им следует показывать свою грудь? Это совсем не красиво. Ты – пример во многом, но это слишком", "Вы можете утверждать, что это мило или красиво, если хотите, но это не так. Правда в том, что грудное вскармливание разрушает вашу грудь, особенно размер и форму. От этого женщины имеют "плоскую" грудь и больше не могут вернуть их форму. Именно поэтому я не делала это для моего сына. Моя грудь все еще огромная и красивая именно по этой причине", "Вы с ума сошли, забрав ребенка домой к многим вирусам, и он еще не может сделать прививку! Идите домой, кормите его там и позаботьтесь о нем, пожалуйста! Вот как умирают дети...".

Добавим, что Эшли Грэм – не единственная, кто осмелился показать, как кормит грудью своего ребенка. Такую инициативу ранее поддерживали Крисси Тейген, Пинк, Оливия Уайлд, Лив Тайлер, Хилари Болдуин, Анджелина Джоли, Жизель Бюндхен, Миранда Керр и другие.