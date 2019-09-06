Модель Эшли Грэм подчеркнула беременный живот латексным платьем: фото

Одна из самых популярных моделей plus-size Эшли Грэм, которая ожидает появление первенца, ошеломила публичным выходом. На днях она появилась перед камерами в латексном платье.

В Нью-Йорке 5 сентября состоялось громкое светское событие – вручение наград Daily Media Fashion Awards. На красной дорожке засветилось немало звездных гостей, в частности, Кейт Мосс, Кэндис Свейнпол, Эмили Ратаковски, Зендея, Мэй Маск. Однако беременная Эшли Грэм сумела всех затмить эффектным выходом.

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Перед камерами пышнотелая модель предстала в бордовом латексной платье от бренда Vex Clothing. Приталенный наряд подчеркнул округлый живот беременной модели и привлек внимание всех участников мероприятия. Сама же Эшли Грэм не скрывала своего восторга от такой реакции коллег и фотографов, поэтому с удовольствием щеголяла своей фигурой.

Известно, что 31-летняя Эшли Грэм не только красовалась на красной дорожке. Во время Daily Media Fashion Awards она объявляла победительницу в одной из номинаций. Престижную статуэтку пышнотелая модель вручила Галим Аден.

Съемка с животом в честь моей подруги и прорывной модели года – Галим. Мне выпала честь вручить ей эту награду. Меня постоянно вдохновляют хорошие, бесстрашные и полны силой для изменений женщины, которой она является,

– поделилась Эшли Грэм.



Эшли Грэм в Нью-Йорке ​/ Фото: Instagram / @ashleygraham



Беременная Эшли Грэм​ / Фото: Instagram / @ashleygraham



Модель Эшли Грэм в латексном платье / Фото: Instagram / @ashleygraham



Эшли Грэм и Галим Аден / Фото: Instagram / @dailyfrontrow​

Что известно о беременности Эшли Грэм?​О своей первой беременности модель Эшли Грэм сообщила 14 августа. В этот день она с мужем Джастином Эрвином праздновала 9 годовщину бракосочетания, поэтому объявление о пополнении в семье было символическим. Сейчас пара не разглашает, ждут ли они появления девочки или мальчика. В то же время Эшли Грэм счастливо позирует с округлым животом и делится с поклонниками снимками УЗИ,