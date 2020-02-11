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Модель Эшли Грэм показала, как изменилось ее тело после родов: фото

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Эшли Грэм показала, как изменилась после родов / Instagram / @ashleygraham

Почти месяц назад появился первенец одной из самых известных моделей plus-size Эшли Грэм. Молодая мама радостно делилась первыми трогательными кадрами малыша. Однако наконец звезда решилась признаться, что на самом деле материнство совсем не похоже на сказку.

18 января на свет появился сын Эшли Грэм, для которого супруги выбрали довольно нетипичное имя – Айзек Менелик Джованни Эрвин. Уже через две недели на личной странице модели появились нежные кадры с малышом и мужем фотографом Джастином Эрвином.

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Однако почти через месяц после родов звезда опубликовала сообщение, которым развенчала все розовые иллюзии будущих мамочек. Эшли Грэм заверила, что первые недели восстановления женского организма и воспитание младенца оказались сверхсложными. На фото пышнотелая модель позирует в черном топе и одноразовых трусиках, прикрыв ненакрашенное лицо руками.

Поднимите руку, если вы не знали, что будете менять свои собственные подгузники. После стольких лет в моде я никогда не могла предположить, что одноразовое нижнее белье будет моим любимым предметом одежды. Друзья, я хотела показать вам, что это не радуга и бабочки,
– отметила звезда.

Эшли Грэм обескуражена тем, что общество умалчивает невероятные трудности, с которыми молодым мамочкам приходится сталкиваться с первых дней рождения их малюток.

Кроме того, на днях модель опубликовала забавное видео в разгар подготовки голливудских звезд к самой престижной кинонаграде Оскар-2020. Новоиспеченная мамочка вспомнила свой изысканный образ на красной дорожке в прошлом году и заметила, что сейчас все, на что она способна, – накрасить губы и наблюдать за церемонией с экрана дома.

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Эшли Грем Звездные мамы
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