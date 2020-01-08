Модель Эшли Грэм снялась в сексуальной фотосессии на последнем месяце беременности: фото 18+

Одна из самых популярных пышнотелых моделей мира Эшли Грэм со дня на день впервые станет мамой. Однако это не мешает ей продолжать работать и сниматься в сексуальных фотосессиях.

Новыми снимками Эшли Грэм уже успела похвастаться на официальном инстаграм-странице. На фото видно, как беременная модель plus-size охотно позирует на морском фоне. Знаменитая американка надела несколько раздельных купальников, которые отлично подчеркнули ее округлый живот.

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Как Эшли Грэм призналась в посте, фотосессия была частью рекламной кампании ее коллекции пляжной одежды. В первые дни января 2020 года новые купальники поступили в продажу, поэтому модель не удержалась, чтобы их показать всему миру.

"Кто-нибудь еще во время беременности переоценивал свое тело? Беременность дала мне много знаний, в частности, как дизайнеру. Поэтому я взволнована видеть, как мои идеи реализовались в новой коллекции", – поделилась Эшли Грэм.



Беременная Эшли Грэм снялась в рекламе купальников / SwimSuitsForAll

Что известно о беременности Эшли Грэм? О своей первой беременности модель Эшли Грэм сообщила 14 августа. В этот день она с мужем, фотографом Джастином Эрвином, праздновала 9 годовщину женитьбы. Впоследствии манекенщица объявила, что ожидает появления сына. А вот имя будущего ребенка Эшли Грэм решила пока держать в секрете.



С начала беременности модель не меняла свой обыденный ритм. Эшли Грэм по-прежнему активно посещала светские мероприятия, демонстрируя округлый живот. Кроме этого, пышнотелая звезда приняла участие в нескольких фотосессиях, в частности, для популярного глянца Vogue.