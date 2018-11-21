Модель Эшли Грэм засветила пышные формы в купальнике: горячие фото

24 Читати новину українською
Эшли Грэм примерила горячие образы
Эшли Грэм примерила горячие образы / Instagram / @ashleygraham

Знаменитая модель plus-size Эшли Грэм не стесняется демонстрировать свое тело в купальнике. Звезда в очередной раз примерила горячий образ для фотосессии.

Как известно, Эшли Грэм – одна из самых больших поклонниц естественной красоты. Пышнотелая модель не стесняется своих форм и откровенно заявляет, что каждая женщина – прекрасна. Чтобы подтвердить свои слова, она часто снимается в фотосессиях, для которых примеряет соблазнительные образы.

Читайте также: Откровенно: Эшли Грэм рассказала о желании иметь детей и интимной жизни с мужем

В Instagram-stories модель опубликовала очередные кадры, снятые папарацци на одном из американских пляжей. Фото модель нашла на ее фан-страницах. Эшли Грэм примерила розовый купальник с черными полосками, который напоминал моду 80-х. Собранные в пучок волосы и цветок на шее завершили горячий look американки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ashley Graham (@ashleygrahamtr)

Пока неизвестно, для какой рекламы Эшли Грэм примерила соблазнительное одеяние. Однако на странице модели появились снимки со съемок в брендовых купальниках Swimsuits For All. Пышнотелая манекенщица засветила соблазнительное полосатое бикини и сплошные пляжные наряды. Выглядела Эшли Грэм, как всегда, очень сексуально, что отметили пользователи сети.

 

Теги: LifeStyle Мода Эшли Грем
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Снимала однокомнатную квартиру, – Кьяра Ферраньи рассказала, как изменилась ее жизнь за 10 лет
сегодня 21:01 Снимала однокомнатную квартиру, – Кьяра Ферраньи рассказала, как изменилась ее жизнь за 10 лет
56
Рецепт грибной подливы на сметане с пряными специями
сегодня 17:08 Рецепт грибной подливы на сметане с пряными специями
Богданна Рибак 237
Самые интересные события 2019 года: афиша концертов в Киеве
сегодня 14:28 Самые интересные события 2019 года: афиша концертов в Киеве
65
Что посмотреть после праздников: 5 фильмов января, достойных внимания
сегодня 13:00 Что посмотреть после праздников: 5 фильмов января, достойных внимания
Уляна Корицька 499
Тина Кароль нашла "мужчину своей мечты": фоторепортаж с концерта во Львове
14 января 20:49 Тина Кароль нашла "мужчину своей мечты": фоторепортаж с концерта во Львове
Анастасія Манюхіна 6128
Самые эффектные образы с красной дорожки Critics' Choice Awards 2019
14 января 18:37 Самые эффектные образы с красной дорожки Critics' Choice Awards 2019
211
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук