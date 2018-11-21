Модель Эшли Грэм засветила пышные формы в купальнике: горячие фото

Знаменитая модель plus-size Эшли Грэм не стесняется демонстрировать свое тело в купальнике. Звезда в очередной раз примерила горячий образ для фотосессии.

Как известно, Эшли Грэм – одна из самых больших поклонниц естественной красоты. Пышнотелая модель не стесняется своих форм и откровенно заявляет, что каждая женщина – прекрасна. Чтобы подтвердить свои слова, она часто снимается в фотосессиях, для которых примеряет соблазнительные образы.

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В Instagram-stories модель опубликовала очередные кадры, снятые папарацци на одном из американских пляжей. Фото модель нашла на ее фан-страницах. Эшли Грэм примерила розовый купальник с черными полосками, который напоминал моду 80-х. Собранные в пучок волосы и цветок на шее завершили горячий look американки.

Пока неизвестно, для какой рекламы Эшли Грэм примерила соблазнительное одеяние. Однако на странице модели появились снимки со съемок в брендовых купальниках Swimsuits For All. Пышнотелая манекенщица засветила соблазнительное полосатое бикини и сплошные пляжные наряды. Выглядела Эшли Грэм, как всегда, очень сексуально, что отметили пользователи сети.