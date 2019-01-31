Модель Кара Делевинь снялась в рекламе Balmain голой: кадры 18+

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Модель Кара Делевинь снялась в рекламе Balmain голой
Модель Кара Делевинь снялась в рекламе Balmain голой / Twitter / @Balmain

Популярная британская модель и актриса Кара Делевинь в 26 лет может похвастаться внушительным портфолио. Не отказывается харизматичная звезда и от сексуальных фотосессий.

И хоть зажигательная Кара предстала в десятках откровенных образов, однако ее участие в рекламной кампании бренда Balmain может затмить все другие съемки. Сначала Кара Делевинь позировала перед камерой топлес. Обнаженную грудь модели прикрывали руки креативного директора бренда Оливье Рустена.

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И, как оказалось, это не самые откровенные кадры, сделанные для весенне-летней рекламы Balmain. Кара Делевинь предстала перед камерой полностью обнаженной. Интимные части тела она игриво прикрыла руками и ногами. Намоченные волосы придали сексуальности образу Кары Делевинь, которая совсем не смущалась от такой откровенной съемки.

Представьте себе мир, где вы можете быть самим собой без осуждения. Представьте себе мир, в котором есть любовь и ненависть, в котором вы чувствуете, что свобода – это ключ. Будьте собой, будьте свободными!
– повторил лозунг Оливье Рустен, объяснив таким образом такую сексуальную рекламу.

Стоит отметить, что поклонники бренда Balmain сразу же засыпали сообщениями с комплиментами. Каждое пикантное фото и видео пользователи сети оценили почти в миллион лайков, что может свидетельствовать об успехе рекламной кампании.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений OLIVIER R. (@olivier_rousteing)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений OLIVIER R. (@olivier_rousteing)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений BALMAIN (@balmain)

 

blog_ava
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Теги: LifeStyle Мода Эротика Кара Делевинь
Источник: 24 Канал
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