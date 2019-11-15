Модель Карли Клосс пришла на светское событие в прозрачном топе: пикантные фото

Знаменитая американская модель Карли Клосс затмила коллег во время гала-вечера Dior. Блондинка надела трендовый костюм с пикантным прозрачным топом.

14 ноября в Нью-Йорке прошел традиционный гала-вечер легендарного бренда Dior. Светское событие отгремело в Музее Гуггенхайма, поэтому на красной дорожке успели покрасоваться Ума Турман, Нина Добрев, Шарлиз Терон и другие голливудские красавицы. Интересно, что все модницы пришли на мероприятие в нарядах из последних коллекций Марии Грации Кюри.

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И если известные красавицы выбрали для публичного выхода изящные платья, то модель Карли Клосс сделала ставку на трендовый брючный костюм. И это решение было замечательным, так как со светлым образом манекенщица эффектно выделялась на фоне классических черных платьев. К костюму Карли Клосс подобрала прозрачный сетчатый топ, который придал ее облику сексуальность. Галстук из такой же ткани и туфли-лодочки завершили look модели.

Что касается макияжа, то Карли Клосс решила отдать предпочтение классике. Модель сделала черные стрелки и подкрасила губы красной помадой. Кроме этого, Карли не делала прическу, выбрав волнистые волосы.

Интересно, что Шарлиз Терон, которая любит удивлять общественность провокационными образами, на этот раз предстала в шифоновом черном платье и кожаной куртке. Выглядела она непревзойденно и скромно, по сравнению с образом Карли Клосс.