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Модель Келли Гейл полностью обнажилась перед камерой: фото 18+

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Келли Гейл полностью обнажилась / Instagram / @kellybellyboom

Знаменитая шведская модель Келли Гэйл, которая является одной из "ангелов" Victoria's Secret, ошеломила поклонников эротическими снимками. Манекенщица показала карантинные будни без какой-либо одежды.

12 апреля многие американские звезды показали, как встречают Пасху. И пока коллеги знаменитой модели Келли Гейл блистали в сети с родственниками, зажигательная шведка демонстрировала, как она встречает католический праздник.

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Манекенщица устроила импровизированную эротическую фотосессию, которая взбудоражила сеть. 24-летняя Келли забралась на кровать с полотенцем на голове. Это – единственное, что надела для съемки "ангел" Victoria's Secret, засветив на кадрах упругие ягодицы и оголенную грудь.

В таком виде Келли Гейл ела пасту на постели, поэтому эротические фотографии подписала лаконично: "Обед на карантине". Фото вызвали настоящий ажиотаж в сети, ведь такой поклонники модель еще не видели.


Келли Гейл полностью обнажилась / Instagram / @kellybellyboom


Обнаженная Келли Гейл пообедала пастой / Instagram / @kellybellyboom


Модель Келли Гейл без одежды / Instagram / @kellybellyboom
Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle Эротика LifeStyle Мода Victoria's Secret
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