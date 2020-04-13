Модель Келли Гейл полностью обнажилась перед камерой: фото 18+
Знаменитая шведская модель Келли Гэйл, которая является одной из "ангелов" Victoria's Secret, ошеломила поклонников эротическими снимками. Манекенщица показала карантинные будни без какой-либо одежды.
12 апреля многие американские звезды показали, как встречают Пасху. И пока коллеги знаменитой модели Келли Гейл блистали в сети с родственниками, зажигательная шведка демонстрировала, как она встречает католический праздник.
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Манекенщица устроила импровизированную эротическую фотосессию, которая взбудоражила сеть. 24-летняя Келли забралась на кровать с полотенцем на голове. Это – единственное, что надела для съемки "ангел" Victoria's Secret, засветив на кадрах упругие ягодицы и оголенную грудь.
В таком виде Келли Гейл ела пасту на постели, поэтому эротические фотографии подписала лаконично: "Обед на карантине". Фото вызвали настоящий ажиотаж в сети, ведь такой поклонники модель еще не видели.
Келли Гейл полностью обнажилась / Instagram / @kellybellyboom
Обнаженная Келли Гейл пообедала пастой / Instagram / @kellybellyboom
Модель Келли Гейл без одежды / Instagram / @kellybellyboom
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