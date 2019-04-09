Модель Кэндис Свейнпол нежно обнажилась на пляже Бразилии: фото 18+

Звезда глянца и "ангел" бренда Victoria's Secret кроме участия в показах еще и активно занимается продвижением собственного бренда купальников Tropic of C. На этот раз она обошлась лишь снимком топлесс, однако на других фотографиях не упустила возможности похвастаться стильными бикини.

Пикантная фотосъемка проходила в Сан-Паулу, Бразилия, а автором фотоистории стал местный художник Eduardo Bravin. Снимки получились удивительно солнечными и "сочными" – все в духе кампейна Tropic of C.

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Одно из самых горячих фото в Instagram звезда опубликовала 8 апреля и его уже успели оценить не одна тысяча фанатов. На нем Кэндис позирует без верхнего белья, прикрывая грудь руками. Нежности кадра добавило полотно, на которое слегка оперлась модель. Фотосессию звезда решила устроить без макияжа и прически, создав вполне естественный образ, с которым женщины приходят на пляж.



Сексуальная Кэндис Свейнпол / Instagram / @angelcandices

На других фото Свейнпол зафиксирована среди зеленой растительности, где примерила два раздельных купальника – красный и с леопардовым принтом. На одном из кадров модель надела трендовую повязку на голову, а также золотистые украшения.



Кэндис Свейнпол в рекламе Tropic of C / Instagram / @bravin



Кэндис Свейнпол в рекламе Tropic of C / Instagram / @bravin



Кэндис Свейнпол в рекламе Tropic of C / Instagram / @bravin