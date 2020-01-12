Модель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве: в деле фигурирует внук известного режиссера

Все российские СМИ сообщают, что 21-летняя модель и актриса Ксения Пунтус упала с третьего этажа в Москве. Пока неизвестны детали инцидента, однако журналисты узнали, что квартира принадлежит внуку режиссера Никиты Михалкова Андрею Бакову.

Как сообщает Комсомольская правда, инцидент произошел 11 января в Москве. Ксения Пунтус упала из окна и сейчас находится в реанимации столичной клиники. По предварительной информации, медики обнаружили в модели многочисленные травмы, в частности, вывих бедра, ушиб позвоночника, таза, легких, а также черепно-мозговую травму. Звезда уже перенесла операцию и находится в стабильно тяжелом состоянии".

Читайте также: Российская политик, что предлагала "выкупить Крым", не приедет в Киев: детали

Ксению Пунтус возле дома нашел работник дорожной службы. Когда правоохранители прибыли на место инцидента, девушка была в сознании и просила о помощи. В то же время внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков, спал в квартире и узнал о происшествии от полицейских.

Это подтверждают и друзья пары. Как они рассказали РЕН-ТВ, перед инцидентом Андрей Баков и Ксения Пунтус отдыхали в баре. Парень перебрал с алкоголем, поэтому его друзья помогли влюбленным добраться домой и видели, как внук российского режиссера пошел сразу же спать. А вот правоохранители не исключают, что модель со своим избранником принимали психотропные вещества. Сейчас ведется следствие и выясняются все детали инцидента.