Модель Миранда Керр родила третьего ребенка, – СМИ

Западные издания сообщают, что австралийская супермодель Миранда Керр родила третьего ребенка от своего мужа – миллиардера, главного исполнительного директора Snapchat Эвана Шпигеля – еще в начале этой недели.

Как сообщает издание Marie Claire, Миранда родила второго общего сына Эвану. Напомним, модель воспитывает 8-летнего сына Флинна Кристофера от бывшего мужа Орландо Блума и полуторагодовалого Харта – первый общий ребенок Керр и Шпигеля.

Читайте также: Кира Найтли впервые вышла в свет после рождения второго ребенка: фото

Добавим, что пока официального подтверждения нет, а сама Миранда три дня назад публиковала на своей странице в инстаграме короткий ролик об уходе за собой во время беременности.

Звездная мама не скрывает того, что третья беременность была самой сложной для нее. "Каждое утро я чувствовала себя плохо", – прокомментировала она изданию Marie Claire.

Также Керр вспомнила о том, как ее старший сын обрадовался, когда у него родился младший брат.

"Флинн просто обожает Харта! Он так мечтал о младшем братике! И он прекрасно справляется с ролью старшего брата!"– заявила Миранда.

Что известно о личной жизни Миранды Керр?

Модель Миранда Керр стала пока единственной женщиной, сумевшей повести к алтарю известного ловеласа Орландо Блума. Их тайная свадьба состоялась в 2010 году, а уже через год у пары родился единственный сын Флинн. Однако отношения с голливудским актером длились недолго: постоянные съемки Орландо привели к разводу.



В 2015-м Миранда закрутила роман с автором приложения Snapchat и бизнесменом Эваном Шпигелем. Официально пара поженилась через 2 года, после чего у них родился сын Харт. Сейчас звездные супруги ожидают появления второго общего ребенка.