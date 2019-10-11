Модель Миранда Керр родила третьего ребенка, – СМИ

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Миранда Керр и Эван Шпигель
Миранда Керр и Эван Шпигель / www.gettyimages.com

Западные издания сообщают, что австралийская супермодель Миранда Керр родила третьего ребенка от своего мужа – миллиардера, главного исполнительного директора Snapchat Эвана Шпигеля – еще в начале этой недели.

Как сообщает издание Marie Claire, Миранда родила второго общего сына Эвану. Напомним, модель воспитывает 8-летнего сына Флинна Кристофера от бывшего мужа Орландо Блума и полуторагодовалого Харта – первый общий ребенок Керр и Шпигеля.

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Добавим, что пока официального подтверждения нет, а сама Миранда три дня назад публиковала на своей странице в инстаграме короткий ролик об уходе за собой во время беременности.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miranda (@mirandakerr)

 

Звездная мама не скрывает того, что третья беременность была самой сложной для нее. "Каждое утро я чувствовала себя плохо", – прокомментировала она изданию Marie Claire.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miranda (@mirandakerr)

 

Также Керр вспомнила о том, как ее старший сын обрадовался, когда у него родился младший брат.

"Флинн просто обожает Харта! Он так мечтал о младшем братике! И он прекрасно справляется с ролью старшего брата!"– заявила Миранда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miranda (@mirandakerr)

 

Что известно о личной жизни Миранды Керр?
Модель Миранда Керр стала пока единственной женщиной, сумевшей повести к алтарю известного ловеласа Орландо Блума. Их тайная свадьба состоялась в 2010 году, а уже через год у пары родился единственный сын Флинн. Однако отношения с голливудским актером длились недолго: постоянные съемки Орландо привели к разводу.

В 2015-м Миранда закрутила роман с автором приложения Snapchat и бизнесменом Эваном Шпигелем. Официально пара поженилась через 2 года, после чего у них родился сын Харт. Сейчас звездные супруги ожидают появления второго общего ребенка.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Мода Звездные мамы Victoria's Secret
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