Модель Наоми Кэмпбелл показала свою прическу без парика: неожиданное фото

48-летняя Наоми Кэмпбелл удивила своих поклонников необычным селфи. Звезда откровенно показала, как выглядят ее волосы без роскошного парика.

Супермодель Наоми Кэмпбелл уже давно жаловалась на состояние своих волос. Поэтому модель тщательно скрывала свою прическу за идеальным париком. Кроме этого, звезда использовала стильные платки, которые украшали ее голову.

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Однако теперь Наоми Кэмпбелл решила показать, какой на самом деле является ее прическа. Модель сделала необычное селфи, на котором виднеются поврежденные и выпавшие волосы.

"Снять все", – лаконично написала Наоми Кэмпбелл.

Неизвестно, какой реакции модель ожидала от своих поклонников, однако люди с восторгом отреагировали на необычное селфи знаменитости. "Вы еще красивее", "Великолепна", "Выглядите изумительно", "Богиня! И красивая, и умная", – написали поклонники Наоми Кэмпбелл.