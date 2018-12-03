Модель Наоми Кэмпбелл показала свою прическу без парика: неожиданное фото

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Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл / Instagram / @naomi

48-летняя Наоми Кэмпбелл удивила своих поклонников необычным селфи. Звезда откровенно показала, как выглядят ее волосы без роскошного парика.

Супермодель Наоми Кэмпбелл уже давно жаловалась на состояние своих волос. Поэтому модель тщательно скрывала свою прическу за идеальным париком. Кроме этого, звезда использовала стильные платки, которые украшали ее голову.

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Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

Однако теперь Наоми Кэмпбелл решила показать, какой на самом деле является ее прическа. Модель сделала необычное селфи, на котором виднеются поврежденные и выпавшие волосы.

"Снять все", – лаконично написала Наоми Кэмпбелл.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

Неизвестно, какой реакции модель ожидала от своих поклонников, однако люди с восторгом отреагировали на необычное селфи знаменитости. "Вы еще красивее", "Великолепна", "Выглядите изумительно", "Богиня! И красивая, и умная", – написали поклонники Наоми Кэмпбелл.

Теги: LifeStyle Мода Красота Наоми Кэмпбелл
Источник: 24 Канал
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