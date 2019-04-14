Модель Наоми Кэмпбелл рассталась с 25-летним Лиамом Пейном, – СМИ

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Наоми Кэмпбелл разорвала отношения с Лиамом Пейном
Наоми Кэмпбелл разорвала отношения с Лиамом Пейном / www.bustle.com

Супермодель Наоми Кэмпбелл удивила неожиданным решением: звезда решила разорвать отношения с 25-летним бойфрендом Лиамом Пейном, который является одним из солистов британской группы One Direction.

Эффектная супермодель Наоми Кэмпбелл в 48 лет знает, как наслаждаться жизнью. Она путешествует по миру, посещает светские мероприятия и крутит романы с более молодыми мужчинами. Новым избранником зажигательной манекенщицы стал певец Лиам Пейн, который младше ее на 23 года. Однако их отношения продлились недолго, сообщает The Sun.

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Неизвестно, что стало причиной разрыва. Инсайдеры утверждают, что Наоми Кэмпбелл просто стало неинтересно проводить время с Лиамом Пейном, поэтому она решила завершить роман с музыкантом.

Наоми приняла решение, чтобы разойтись. Она просто не для Лиама, поэтому и отвергла его. Достаточно часто Наоми просто скучала. Он всегда был более активным, требовал внимания и, что вызвало обеспокоенность, они официально не объявляли об отношениях. Их встречи были очень случайными,
– рассказал инсайдер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

Слухи о романе пары появились в конце января 2019 года. По словам инсайдеров, 22 мая Наоми Кэмпбелл планировала официально познакомить всех со своим бойфрендом. Именно в этот день звезда будет праздновать свое 49-летие. Модель даже сняла отель в центре Лондона и роскошный ресторан, куда намеревалась пригласить близких друзей. Кроме этого, Наоми забронировала номер в французских Каннах, куда пара бы отправилась на следующий день после вечеринки. Однако, вероятно, модель изменит свои планы дня рождения.

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Теги: LifeStyle Мода Звездные романы Новости LifeStyle Музыка Наоми Кэмпбелл
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