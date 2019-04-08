Модель Нина Агдал полностью обнажилась во время отдыха: фото 18+

Несмотря на насыщенные съемки и многочисленные проекты модели планируют себе отдых с любимыми. Так, датская манекенщица Нина Агдал отправилась на курорт вместе со своим бойфрендом Джеком Бринкли-Куком.

В 27 лет модель Нина Агдал может похвастаться мировой славой. Большую роль в этом сыграли ее бывшие отношения с оскароносным актером Леонардо Ди Каприо. Однако и без романа с голливудским красавцем Нина Агдал активно развивала свою карьеру и не отказывалась от достаточно пикантных съемок.

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На днях в сети датская манекенщица опубликовала серию сексапильных фото с отдыха. Перед камерой Нина Агдал полностью обнажилась, засветив упругие ягодицы и стройную талию. При этом звезда стояла спиной к камере, поэтому более провокационный ракурс остался за кадром.

Кроме этого, Нина Агдал опубликовала серию соблазнительных снимков, на которых предстала перед поклонниками топлес. Обнаженную грудь модель прикрывала руками или длинными волосами. Выглядела Нина Агдал очень сексуально, а на одном фото засветилась со своим возлюбленным Джеком Бринкли-Куком.