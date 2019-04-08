Модель Нина Агдал полностью обнажилась во время отдыха: фото 18+

162 Читати новину українською
Модель Нина Агдал полностью обнажилась
Модель Нина Агдал полностью обнажилась / Instagram / @ninaagdal

Несмотря на насыщенные съемки и многочисленные проекты модели планируют себе отдых с любимыми. Так, датская манекенщица Нина Агдал отправилась на курорт вместе со своим бойфрендом Джеком Бринкли-Куком.

В 27 лет модель Нина Агдал может похвастаться мировой славой. Большую роль в этом сыграли ее бывшие отношения с оскароносным актером Леонардо Ди Каприо. Однако и без романа с голливудским красавцем Нина Агдал активно развивала свою карьеру и не отказывалась от достаточно пикантных съемок.

Читайте также: Дочь Эминема похвасталась соблазнительной фигурой: фото

На днях в сети датская манекенщица опубликовала серию сексапильных фото с отдыха. Перед камерой Нина Агдал полностью обнажилась, засветив упругие ягодицы и стройную талию. При этом звезда стояла спиной к камере, поэтому более провокационный ракурс остался за кадром.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nina Agdal (@ninaagdal)

Кроме этого, Нина Агдал опубликовала серию соблазнительных снимков, на которых предстала перед поклонниками топлес. Обнаженную грудь модель прикрывала руками или длинными волосами. Выглядела Нина Агдал очень сексуально, а на одном фото засветилась со своим возлюбленным Джеком Бринкли-Куком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nina Agdal (@ninaagdal)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nina Agdal (@ninaagdal)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nina Agdal (@ninaagdal)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nina Agdal (@ninaagdal)

 

blog_ava
Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
8 апреля
49667
Теги: Мода LifeStyle Новости LifeStyle Отдых
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
8 апреля 19:01 Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
49667
Ланнистеры, Старки или Баратеоны: кто вы из "Игры престолов"
8 апреля 18:15 Ланнистеры, Старки или Баратеоны: кто вы из "Игры престолов"
3134
Начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
8 апреля 12:51 Начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
15208
Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
8 апреля 10:01 Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
Юлія Михайлова 4792
Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
7 апреля 20:02 Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
Юлія Турелик 4563
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук