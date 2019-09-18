Модель обвинила женатого Кевина Харта в тайном съеме секса на камеру с ней

Голливудский актер Кевин Харт, попавший в аварию в Малибу 1 сентября и успешно перенесший операцию на позвоночнике, влип в новый секс-скандал. Модель Монтиа Себбег подала в суд на звезду фильма "Джуманджи", обвинив его в тайной съемке их секса.

Как сообщает издание The Independent, Монтиа Себбег требует компенсацию с актера в размере 60 миллионов долларов.

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По словам Монтиа, ее сняли на камеру во время занятия сексом с Кевином в номере отеля Лас-Вегаса в сентябре 2017 года, когда жена Харта Энико Пэрриш была на 8-ом месяце беременности.

Модель отмечает в иске, что актер был в сговоре с его бывшим другом Джонатаном Джексоном. Однако актер неоднократно отрицал, что мог знать о записи. По словам Кевина, он стал жертвой вымогательств Джексона.

Как говорится в источнике, Харт надеялся, что скандал поможет ему "больше заработать", продвинув его турне Irresponsible, и повысив статус популярной поп-звезды.



Монтиа Себбег / Getty Images

В 2017 году Кевин Харт признал свою вину, что изменил жене, и извинился. "Я виноват. Независимо от того, как это произошло и кто был в это вовлечен... То, о чем я не могу молчать: я виноват. Я ошибся", – заявил Харт в интервью "The Breakfast Club".



Кевин Харт и его жена / Getty Images

Что известно про Кевина Харта?Голливудский актер мог стать ведущим церемонии награждения премии Оскар-2019, но из-за гомофобских высказываний в социальных сетях многолетней давности он отказался от предложения. В целом, мужчина сыграл во многих популярных фильмах: "Вечерняя школа", "Джуманджи", "Совместная поездка", "Полтора шпиона", "Держись!", "Форсаж: Хоббс и Шоу". У Кевина есть двое детей от первого брака и жена Энико, с которой он состоит в браке с 2016 года.