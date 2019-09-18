Модель обвинила женатого Кевина Харта в тайном съеме секса на камеру с ней
Голливудский актер Кевин Харт, попавший в аварию в Малибу 1 сентября и успешно перенесший операцию на позвоночнике, влип в новый секс-скандал. Модель Монтиа Себбег подала в суд на звезду фильма "Джуманджи", обвинив его в тайной съемке их секса.
Как сообщает издание The Independent, Монтиа Себбег требует компенсацию с актера в размере 60 миллионов долларов.
Читайте также: Кевин Харт попал в ДТП: какие травмы получил голливудский актер
По словам Монтиа, ее сняли на камеру во время занятия сексом с Кевином в номере отеля Лас-Вегаса в сентябре 2017 года, когда жена Харта Энико Пэрриш была на 8-ом месяце беременности.
Модель отмечает в иске, что актер был в сговоре с его бывшим другом Джонатаном Джексоном. Однако актер неоднократно отрицал, что мог знать о записи. По словам Кевина, он стал жертвой вымогательств Джексона.
Как говорится в источнике, Харт надеялся, что скандал поможет ему "больше заработать", продвинув его турне Irresponsible, и повысив статус популярной поп-звезды.
Монтиа Себбег / Getty Images
В 2017 году Кевин Харт признал свою вину, что изменил жене, и извинился. "Я виноват. Независимо от того, как это произошло и кто был в это вовлечен... То, о чем я не могу молчать: я виноват. Я ошибся", – заявил Харт в интервью "The Breakfast Club".
Кевин Харт и его жена / Getty Images
Что известно про Кевина Харта?Голливудский актер мог стать ведущим церемонии награждения премии Оскар-2019, но из-за гомофобских высказываний в социальных сетях многолетней давности он отказался от предложения. В целом, мужчина сыграл во многих популярных фильмах: "Вечерняя школа", "Джуманджи", "Совместная поездка", "Полтора шпиона", "Держись!", "Форсаж: Хоббс и Шоу". У Кевина есть двое детей от первого брака и жена Энико, с которой он состоит в браке с 2016 года.
Выбор редакции
-
Как начинающий писатель сумел завоевать современного читателя: интервью с Андреем Новикомсегодня , 14:00
-
Осталось жить несколько дней: что известно о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюксегодня , 11:03
-
У моих детей есть привилегии, – Виктория Бекхэм заговорила о семье и отношениях с Дэвидом17 сентября , 19:31