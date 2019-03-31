Модель Playboy арестовали за жестокое убийство: жуткие детали

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Модель Playboy Келси Тернер арестовали за жестокое убийство
Модель Playboy Келси Тернер арестовали за жестокое убийство / Facebook / @KelseyLove93

Звезду пикантного журнала Playboy Italy Келси Тернер арестовали в США. Модель подозревают в жестоком убийстве 71-летнего психотерапевта Томаса Берчарда.

Как сообщает The New York Post, тело врача было найдено за пределами Лос-Анджелеса 7 марта. Прохожие заметили заброшенное авто у въезда в Национальный парк в Неваде, у которого было разбито окно. Сначала очевидцы предположили, что это обычное ограбление. Однако правоохранители, которые приехали на место вызова, обнаружили в багажнике машины тело жестоко убитого Томаса Берчарда.

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По результатам экспертизы, мужчина умер от многочисленных травм головы, которые убийца нанес тупым предметом. После следственных действий правоохранители заподозрили в жестоком преступлении 25-летнюю модель Келси Тернер. Манекенщицу сразу же задержали оперативники ФБР, а в СМИ просочились первые детали безжалостного убийства.

Модель запідозрили у жорстокому вбивстві
Модель заподозрили в жестоком убийстве / Sky News

Известно, что Келси Тернер и Томас Берчард были знакомы много лет. 71-летний психотерапевт оплачивал модели аренду ее дома в калифорнийском городе Салинас. При этом сумма ежемесячных выплат достигала 4 тысяч долларов, рассказала мать Келси Тернер, которая жила со звездной дочерью.

Тернер и его семья жили в доме около года. Там было несколько вызовов полиции, – рассказала соседка Келси Тернер.

Правоохранители также выяснили, что модель познакомилась с психологом в сети. Долгое время они общались, а Томас Берчард всячески поддерживал ее. По данным полиции, мужчина прекратил давать деньги манекенщице, поэтому она переехала жить в Лас-Вегас. Перед смертью Томас Берчард рассказывал друзьям, что Келси имеет проблемные отношения с парнем. Какие были мотивы жестокого убийства, пока неизвестно.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Криминальные новости Playboy Мода
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