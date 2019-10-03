Модель Playboy признана обладательницей самых красивых ягодиц мира по версии Miss BumBum 2019

Бразильская модель Playboy 29-летняя Сьюзи Кортес победила в конкурсе Miss BumBum 2019 и была признана обладательницей самых красивых ягодиц в мире. Церемония награждения состоялась 30 сентября в Мехико.

О победительнице сообщили представители Miss BumBum 2019 на официальной странице в инстаграме. В конкурсе красоты приняли участие женщины из многих стран, в том числе представительницы Австралии, Испании, Великобритании, США, Канады, Франции, Германии, Португалии, Мексики и Бразилии.

Читайте также: Кайя Гербер засветила обнаженную грудь на показе Valentino: фото 18+

Учредителем конкурса является 40-летний предприниматель Какау Оливер. Miss BumBum проводят уже восемь лет, а в финале принимают участие 27 девушек. Победу в 2019 году получила модель Playboy Сьюзи Кортес из Бразилии.

Второе место заняла Райана Лаура Суза из Франции.

Третье место заняла Джессика Лопес из Великобритании.