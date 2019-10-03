Модель Playboy признана обладательницей самых красивых ягодиц мира по версии Miss BumBum 2019

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Модель Playboy признана обладательницей самых красивых ягодиц мира по версии Miss BumBum 2019
/ Instagram / @suzycortezoficial

Бразильская модель Playboy 29-летняя Сьюзи Кортес победила в конкурсе Miss BumBum 2019 и была признана обладательницей самых красивых ягодиц в мире. Церемония награждения состоялась 30 сентября в Мехико.

О победительнице сообщили представители Miss BumBum 2019 на официальной странице в инстаграме. В конкурсе красоты приняли участие женщины из многих стран, в том числе представительницы Австралии, Испании, Великобритании, США, Канады, Франции, Германии, Португалии, Мексики и Бразилии.

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Учредителем конкурса является 40-летний предприниматель Какау Оливер. Miss BumBum проводят уже восемь лет, а в финале принимают участие 27 девушек. Победу в 2019 году получила модель Playboy Сьюзи Кортес из Бразилии.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ???? ?????? (@suzycortezoficial)

 

Второе место заняла Райана Лаура Суза из Франции.

 

Третье место заняла Джессика Лопес из Великобритании.

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Эротика Новости LifeStyle Мода
Источник: LifeStyle 24
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