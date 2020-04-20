Модель plus-size Искра Лоуренс родила первенца: роды звезды прошли дома

Пышнотелая британская модель стала мамой первенца. Искра Лоуренс объявила о пополнении в семье, однако решила не обнародовать ни пол, ни имя ребенка. Манекенщица рожала дома, ведь из-за вспышки коронавируса опасалась родов в клинике.

29-летняя британка в течение беременности радостно делилась фотографиями, на которых демонстрировала изменения своего тела и округлый живот. Искра Лоуренс решила не держать в секрете и то, что ее долгожданный первенец появился на свет. О рождении малыша звезда объявила вечером 19 апреля, опубликовав признание в инстаграм-сообщении.

Читайте также Пышнотелая модель Искра Лоуренс беременна: первые фото звезды

Несмотря на то, что модель активно афишировала свою жизнь во время беременности, она решила сохранить приватность для младенца. Молодая мамочка отметила, что пока не будет публиковать первые фото крохи, разглашать пол и имя. Искра Лоуренс объяснила решение тем, что не хочет, чтобы в будущем подобные детали навредили ребенку.

Я понятия не имею, как сейчас заставить себя думать, не говоря уже о том, чтобы "сделать официальное сообщение". Но я чувствую, что за все эти годы со многими из вас мы стали действительно близкими и я не могу скрыть от вас эту новость – малыш родился, и нам с Филиппом понадобится время, чтобы осознать этот факт – теперь нас трое,

– написала Искра Лоуренс.

Модель plus-size также обнародовала, что ее первые роды произошли дома. Она долго размышляла над тем, стоит ли в условиях пандемии рожать в клинике и в конце решила не подвергать себя и будущего малыша опасности. Искра пообещала подробно рассказать о том, как прошли ее роды в домашних условиях.

Отцом малыша стал бойфренд модели музыкальный продюсер Филипп Пейн, с которым Искра Лоуренс познакомилась 2018 году. Тогда манекенщица была приглашенной гостьей на вечеринке и снимала прямую трансляцию для своего блога. В видео Искра назвала Филиппа привлекательным, а он в свою очередь решил познакомиться. Уже через месяц пара осуществила первый публичный выход. И хоть Искра Лоуренс и Филипп Пейн пока не поженились, их отношениями уже восхищаются миллионы поклонников.