Модель plus-size Эшли Грэм рассекретила пол своего первенца

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Эшли Грэм
Эшли Грэм / Instagram / @ashleygraham

Популярная 32-летняя американская модель Эшли Грэм недавно сообщила фанатам о своей первой беременности. Однако пол ребенка решила рассказать чуть позже, подержав интригу.

В августе Эшли Грэм сообщила о беременности на своей странице в инстаграме, опубликовав милое видео, которое снимал ее муж, Джастин Эрвин. А на днях известная модель стала гостьей шоу Эллен Дедженерес, в котором призналась о поле будущего ребенка.

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Во время веселой беседы с ведущей программы Эшли Грэм наконец призналась – у них с Джастином будет мальчик.

Видео в виде фрагмента из программы модель plus-size также опубликовала на своей странице накануне, 7 ноября. Добавим, что, несмотря, на поздний срок беременности, популярная американка продолжает заниматься в спортзале, а также активно посещать светские мероприятия.

Рожать Эшли Грэм будет в январе 2020 года.

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Эшли Грем Звездные мамы LifeStyle
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