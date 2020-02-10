Модель Рози Хантингтон-Уайтли снялась топлес для глянца: горячие фото

Британская модель Рози Хантингтон-Уайтли отдает немало своего времени инстаграм-блогу и фэшн-проектам. Однако звезда не забывает и о глянцах, которые принесли ей мировую славу.

На днях модель согласилась на сексуальную съемку для французского журнала Madame Figaro. Глянец поступит в продажу уже в марте 2020 года. А пока авторы проекту и сама Рози Хантингтон-Уайтли подогрели интерес читателей горячими кадрами, которые войдут в новый выпуска.

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На фото, которое первым появилось в сети, видно, как "горячая" модель позирует перед камерой топлесс. Обнаженную грудь Роге Хантингтон-Уайтли прикрыла руками, что выглядело очень сексуально. Не забыли стилисты и о модных трендах: на фото звезда позирует в брюках цвета кэмел, которые называют обязательным элементом гардероба модниц.

Не менее провокационными оказались и другие кадры, сделанные фотографом Дэвидом Румером. На всех фотографиях Рози Хантингтон-Уайтли охотно позировала топлесс, прикрывая интимные места прической или пиджаком. Представители Madame Figaro сделали ставку на природной красоте модели, поэтому она предстала в кадре с легким дневным макияжем.