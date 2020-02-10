24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Модель Рози Хантингтон-Уайтли снялась топлес для глянца: горячие фото

92 Читати новину українською
Рози Хантингтон-Уайтли обнажила грудь для глянца / Instagram / @rosiehw

Британская модель Рози Хантингтон-Уайтли отдает немало своего времени инстаграм-блогу и фэшн-проектам. Однако звезда не забывает и о глянцах, которые принесли ей мировую славу.

На днях модель согласилась на сексуальную съемку для французского журнала Madame Figaro. Глянец поступит в продажу уже в марте 2020 года. А пока авторы проекту и сама Рози Хантингтон-Уайтли подогрели интерес читателей горячими кадрами, которые войдут в новый выпуска.

Смотрите также: Рози Хантингтон-Уайтли стала лицом коллекции белья: фото обольстительной звезды

На фото, которое первым появилось в сети, видно, как "горячая" модель позирует перед камерой топлесс. Обнаженную грудь Роге Хантингтон-Уайтли прикрыла руками, что выглядело очень сексуально. Не забыли стилисты и о модных трендах: на фото звезда позирует в брюках цвета кэмел, которые называют обязательным элементом гардероба модниц.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

Не менее провокационными оказались и другие кадры, сделанные фотографом Дэвидом Румером. На всех фотографиях Рози Хантингтон-Уайтли охотно позировала топлесс, прикрывая интимные места прической или пиджаком. Представители Madame Figaro сделали ставку на природной красоте модели, поэтому она предстала в кадре с легким дневным макияжем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 

Сретение Господне: дата и главные традиции и приметы этого праздника
10 февраля
24732
Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Роузи Хантингтон-Уайтли
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
10 февраля 16:53 Лунный календарь стрижек на февраль 2020: интересные советы
Квітослава Туз 13088
10 февраля 13:59 Що подарувати дівчині на Валентина: 10 цікавих та оригінальних ідей
Юлія Турелик 137
10 февраля 11:26 Маникюр на День влюбленных: эффектные идеи в фото
Юлія Михайлова 246
10 февраля 07:15 Лауреат премии Оскар-2020 "Паразиты": рецензия на южнокорейский фильм
Юлія Ліпенцева 2818
10 февраля 05:35 Оскар-2020: самые курьезные моменты премии в фото
Марта Вересюк 1354
Новости
Больше новостей
Залиште відгук