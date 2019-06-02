Модель с витилиго Винни Харлоу показала обнаженную грудь: соблазнительное фото

78 Читати новину українською
Винни Харлоу
Винни Харлоу / Instagram / @winnieharlow

Популярная модель Винни Харлоу, которая имеет редкую пигментацию на коже – витилиго, показала поклонникам соблазнительное селфи в социальных сетях.

Соблазнительное фото Винни опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: Впервые в истории: похожие модели с витилиго снялись для обложки Vogue – впечатляющие фото

На снимке Харлоу позирует с полотенцем на волосах и насыщенным макияжем с акцентом на глазах. Из одежды на модели только джинсы, а обнаженную грудь звезда прикрыла руками.

Фотография быстро стала популярной в сети и за первые часы набрала более 470 тысяч лайков и сотни комментариев, среди которых даже Кайли Дженнер оставила "емоджи".

Вінні Харлоу
Винни Харлоу / Instagram / @winnieharlow

Добавим, что Винни Харлоу часто снимается в купальниках и белье, обнажая части своего тела. Девушка выглядит уникально с витилиго и давно стала любимицей многих дизайнеров.

Вінні Харлоу
Винни Харлоу / Instagram / @winnieharlow

Ранее звезда приняла участие в рекламной кампании бренда Sports Illustrated Swimsuit. Зажигательная Винни Харлоу позировала в крошечных бикини на фоне океана.

Вінні Харлоу
Винни Харлоу / Instagram / @winnieharlow

blog_ava
Скандал с Huawei: самые важные события за прошедшую неделю
2 июня
2537
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Мода Эротика
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Мероприятия ко Дню защиты детей 2019: куда пойти с детишками в Киеве и Львове
1 июня 13:51 Мероприятия ко Дню защиты детей 2019: куда пойти с детишками в Киеве и Львове
323
Маленький принц высокой моды: история успеха Yves Saint Laurent
1 июня 13:21 Маленький принц высокой моды: история успеха Yves Saint Laurent
Марта Вересюк 125
Джамала или Даша Астафьева? Угадайте украинскую звезду по детским фото
1 июня 10:01 Джамала или Даша Астафьева? Угадайте украинскую звезду по детским фото
821
Песня "Скрябина" зазвучала на итальянском: эксклюзивное интервью с певцом Оливером Альфонсо
31 мая 11:31 Песня "Скрябина" зазвучала на итальянском: эксклюзивное интервью с певцом Оливером Альфонсо
Ірина Буртик 630
Музыкальные новинки мая: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать
31 мая 10:00 Музыкальные новинки мая: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать
Олена Булан 658
Новости
Больше новостей
Залиште відгук