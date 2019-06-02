Модель с витилиго Винни Харлоу показала обнаженную грудь: соблазнительное фото

Популярная модель Винни Харлоу, которая имеет редкую пигментацию на коже – витилиго, показала поклонникам соблазнительное селфи в социальных сетях.

Соблазнительное фото Винни опубликовала на своей странице в Instagram.

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На снимке Харлоу позирует с полотенцем на волосах и насыщенным макияжем с акцентом на глазах. Из одежды на модели только джинсы, а обнаженную грудь звезда прикрыла руками.

Фотография быстро стала популярной в сети и за первые часы набрала более 470 тысяч лайков и сотни комментариев, среди которых даже Кайли Дженнер оставила "емоджи".



Винни Харлоу / Instagram / @winnieharlow

Добавим, что Винни Харлоу часто снимается в купальниках и белье, обнажая части своего тела. Девушка выглядит уникально с витилиго и давно стала любимицей многих дизайнеров.



Винни Харлоу / Instagram / @winnieharlow

Ранее звезда приняла участие в рекламной кампании бренда Sports Illustrated Swimsuit. Зажигательная Винни Харлоу позировала в крошечных бикини на фоне океана.



Винни Харлоу / Instagram / @winnieharlow