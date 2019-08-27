Модель Шанель Иман официально подтвердила свою вторую беременность: чувственное фото

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Шанель Иман с дочерью Келли Клэй и мужем Стерлингом Шепардом
Шанель Иман с дочерью Келли Клэй и мужем Стерлингом Шепардом / www.gettyimages.com

Популярная модель и бывший "ангел" Victoria's Secret Шанель Иман подтвердила свою беременность вторым ребенком после того, как она случайно засветила округлившийся живот в объективах папарацци.

Так, на днях западные СМИ взорвались сенсационной новостью о том, что Шанель ожидает пополнения в семье, убеждая, что модель на пятом месяце беременности. Тогда звезда никак не прокомментировала заявление прессы.

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Однако во вторник, 27 августа, Иман решила раскрыть тайну своей беременности и официально заявила на своей странице в Instragram о будущем пополнении. Модель опубликовала снимок с дочкой Келли Клей и мужем, спортсменом Стерлингом Шепардом. Добавим, что всего год назад знаменитость родила своего первого ребенка – 10 августа 2019 года.

"Мы в восторге сообщить, что скоро в нашей семье будет четверо", – добавила Шанель в подписи.

Звездные подруги девушки поздравили ее в комментариях. К примеру, жена Джона Ледженда, мама двоих детей Крисси Тейген оставила забавное сообщение для Иман: "Ох, милая. Приготовься к веселенькой поездке. Люблю вас обоих!".

Также самая известная plus-size модель Эшли Грэм присоединилась к поздравлениям. Добавим, Эшли накануне объявила о своей первой беременности.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Chanel Iman (@chaneliman)

 

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода Звездные мамы
Источник: LifeStyle 24
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